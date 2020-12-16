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الأربعاء، 16-12-2020 01:35 م

أطعمة ومشروبات على مرضى التهاب الجيوب الأنفية تجنّبها

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الوكيل الاخباري - يعاني عدد كبير من سكان العالم مشكلة التهاب الجيوب الأنفية مع ما يترتب عليها من نتائج مزعجة. لذا نصح الخبراء كل من يعاني هذا المرض بضرورة التخلّي عن تناول بعض أنواع الأطعمة، ومنها:

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- اللبن الزبادي:

لأنه يحتوي على الكازيين الذي يسبّب تفاقم الاحتقان وتورّم الأنف.

 

- التوقف عن تناول المشروبات الغازية والباردة:

لأنها يمكن أن تسبّب الالتهاب ورد الفعل التحسّسي.

 

- عدم تناول الموز:

لأنه يعزز الاستجابة للهيستامين، ما يحفز إنتاج المخاط وانسداد الجيوب الأنفية.


- الأرز والفاكهة وخصوصاً في فترة المساء.

- المأكولات الآسيوية الغنية بالبهارات.

- اللحوم الحمراء التي تسبّب تراكم المخاط.

- الاعتدال في استهلاك الطماطم لأنها تحتوي على نسبة حموضة مرتفعة، ما يمكن أن يسبّب ارتداد حمض المعدة إلى المريء مع ما يرافق هذا من تورّم في الحلق والتصاق المخاط المزعج به.

 

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