الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

مواطن لبرنامج الوكيل : سعر الزنجبيل يقارب سعر الذهب في المملكة - فيديو

قضايا تم حلها في زمن قياسي عبر برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأربعاء 9/12/2020

مصابة بكورونا للوكيل : حالتي تتحسن وقد تواصل معي وزير الصحة

وفيات الأربعاء 9/12/2020

ترقب أمر دفاع جديد ينتظره الأردنيون منذ بدء الجائحة

وفاة بحادث تدهور صهريج في عمان

مداهمة أمنية لشخص اعتدى على حدث في عمان

انخفاض على درجات الحرارة

نقيب اصحاب المدارس الخاصة للوكيل : ظروف صعبة تعيشها المدارس الخاصة

الأربعاء، 09-12-2020 11:03 ص

الكشف عن أشهر الشائعات الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي

_102827838_mediaitem102827836


الوكيل الاخباري - يعتقد البعض أن جميع صفحات التواصل الاجتماعي تمثل مصدرا موثوقا للحصول على المعلومات ولذلك يقومون بإعادة نشر ما يتم تداوله، رغم أن بعض المواد المتداولة يمكن أن تحتوي على معلومات خاطئة.

اضافة اعلان

وفي مصر توجد الكثير من التدوينات التي يتم تداولها عن صحة الناس دون التأكد من مصدرها أو حتى مراجعة مختصين، وهو ما ينذر بخطر انتشار

الجهل بين الناس رغم اعتقادهم بأنهم يساهمون في نشر المعرفة.


وأورد هاني الناظر، رئيس مركز البحوث المصري الأسبق، مجموعة من الأكاذيب والخرافات والشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفند حقيقتها، ومنها:

 

1- شائعة أن مصر أكبر دولة في العالم في الإصابة بالسرطان؟
يقول الناظر: "تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن الدنمارك هي الأولى تليها أستراليا وأمريكا وفرنسا ودول أوروبية أخرى".


2- لا يتسبب تجميد الخبز والثوم في أكياس بلاستيك في الفريزر في إصابة الناس بالسرطان رغم وجود شائعات تقول ذلك.


3- ترك الملوخية في الثلاجة لا يسبب ظهور ديدان كما تقول الشائعات، وكذلك الأرز.


4- تسخين السبانخ وتناولها لا يسبب السرطان.


5- لا يؤدي تناول الموز بعد البيض إلى الوفاة كما تقول الشائعات.


6- لا يؤدي تناول الصمغ العربي للشفاء من الفشل الكلوي.


7- تناول الشاي أو النسكافيه مع اللبن لا يسبب أمراض كما يزعم بعض رواد التواصل الاجتماعي.


8- لا يوجد أي دليل على أن مرقة الدجاج تسبب الإصابة بالسرطان.


9- وجود القمل في الشعر يمنع الاصابة بالجلطات الدماغية خرافة.


10- الخضروات والفواكه تنقل فيروس "سي" خرافة، لأن الفيروس ينتقل عن طريق الدم.


11- وضع البصل في الغرفة يحمي من الأمراض خرافة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fcf67654c59b7673c020cf9

الكشف عن نباتات لعلاج سرطان الرئة

520201810529170869831

فوائد غير متوقعة لـ الأطعمة الغنية بالبهارات

348c053d2ed8b46d091bfcc1b90abd50

ما الأفضل لفقدان الوزن.. تناول الخضار أم شربها كعصائر؟

shutterstock_295942139

الكشف عن سبب قابلية الإنسان للإصابة بالسرطان

1509550680524732800

6 علاجات منزلية فاعلة لـ التهاب الجيوب الأنفية

bone-broth-protein-review

6 فوائد لـ بروتين مرق العظام .. تعرف عليها

أخبار متعلقة
20181016050232232

أفضل 5 طرق للتعايش مع مرض السكري.. لا تتجاهلها

1580907907_407_180956_106124370plasticbagswithdeepfrozenvegetablesinrefrigerator-770x435

أطعمة مجمدة صحية تساعدك على فقدان الوزن

5c8f3da69b7f8

رغم فوائده الكثيرة.. لا تتناول البيض في هذه الحالة!

أين_يوجد_الزنك_في_الطعام

فوائد حبوب الزنك على صحة الجسم والمناعة

Depositphotos_12177572_s-2019

4 أسباب تجعل الاستحمام بالماء البارد أفضل

159470458532638200

فوائد مذهلة لتدليك الأذنين يومياً منها خسارة الوزن