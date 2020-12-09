الكشف عن أشهر الشائعات الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي

الوكيل الاخباري - يعتقد البعض أن جميع صفحات التواصل الاجتماعي تمثل مصدرا موثوقا للحصول على المعلومات ولذلك يقومون بإعادة نشر ما يتم تداوله، رغم أن بعض المواد المتداولة يمكن أن تحتوي على معلومات خاطئة.

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وفي مصر توجد الكثير من التدوينات التي يتم تداولها عن صحة الناس دون التأكد من مصدرها أو حتى مراجعة مختصين، وهو ما ينذر بخطر انتشار

الجهل بين الناس رغم اعتقادهم بأنهم يساهمون في نشر المعرفة.



وأورد هاني الناظر، رئيس مركز البحوث المصري الأسبق، مجموعة من الأكاذيب والخرافات والشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفند حقيقتها، ومنها:

1- شائعة أن مصر أكبر دولة في العالم في الإصابة بالسرطان؟

يقول الناظر: "تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن الدنمارك هي الأولى تليها أستراليا وأمريكا وفرنسا ودول أوروبية أخرى".



2- لا يتسبب تجميد الخبز والثوم في أكياس بلاستيك في الفريزر في إصابة الناس بالسرطان رغم وجود شائعات تقول ذلك.



3- ترك الملوخية في الثلاجة لا يسبب ظهور ديدان كما تقول الشائعات، وكذلك الأرز.



4- تسخين السبانخ وتناولها لا يسبب السرطان.



5- لا يؤدي تناول الموز بعد البيض إلى الوفاة كما تقول الشائعات.



6- لا يؤدي تناول الصمغ العربي للشفاء من الفشل الكلوي.



7- تناول الشاي أو النسكافيه مع اللبن لا يسبب أمراض كما يزعم بعض رواد التواصل الاجتماعي.



8- لا يوجد أي دليل على أن مرقة الدجاج تسبب الإصابة بالسرطان.



9- وجود القمل في الشعر يمنع الاصابة بالجلطات الدماغية خرافة.



10- الخضروات والفواكه تنقل فيروس "سي" خرافة، لأن الفيروس ينتقل عن طريق الدم.



11- وضع البصل في الغرفة يحمي من الأمراض خرافة.

سبوتنيك

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