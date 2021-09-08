أطعمة ومشروبات مفيدة للجهاز الهضمي

الوكيل الإخباري - بعض الأطعمة تحتوي على طعم مرّ ونكهة حادة، إلا أن معظمها يكون له فوائد عديدة لأجهزة الجسم المختلفة، لا سيما للجهاز الهضمي، مما يعود بالصحة والعافية على الجسم كله.

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فبعض الخضراوات والفواكه والأعشاب والمشروبات تتميز بذلك الطعم المرّ، إلا أن الشيء المشترك بين تلك الأطعمة المرّة هو أنها مفيدة للأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي، كما تعزز الهضم، وتحفز الشهية، وتحفز إفراز العصارات الهضمية في البنكرياس.

7 أطعمة ومشروبات مُرّة مليئة بالفوائد الغذائية:

1- الكاكاو:

الكاكاو في شكله النقي له طعم مر ولكنه غني بالفوائد الصحية، إلى جانب تنشيط عصارة الجهاز الهضمي، فإن الكاكاو مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد، وهو نوع من مادة البوليفينول وهو رائع للدماغ.

2- جرجير:

الجرجير هو نوع آخر من الخضار يمكن اعتباره طعاماً مرّاً، ولكنه مفيد لصحة العظام لأنه مصدر قوي لفيتامينات A و C وK.



3- ثمار الحمضيات:

البرتقال والليمون كلها ثمار مرّة مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وتغذية الأمعاء، ويمكنك إضافة الليمون إلى الماء الخاص بك وتناوله باستمرار فهو مفيد جداً للجسم، كما أن قشور الحمضيات يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لعملية الهضم.



4- خل التفاح:

هناك سبب يجعل خل التفاح هو الدعامة الأساسية في العديد من مخازن الأكل الصحي، لا يُنصح بشربها بشكل عادي، حيث يجب أن يتم تخفيفها دائماً، ويمكن إدخال خل التفاح في نظامك الغذائي، وإضافته في السلطات.



5- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر، يتمتع بصفات مريرة ولديه فوائد دعم صحة الأمعاء، فهو أحد أكثر المشروبات الصحية التي يمكنك تناولها أيضاً، وإنه مرتبط بدعم صحة الدماغ وصحة القلب وتحسين الحالة المزاجية.



6- القهوة

لمحبي القهوة، يوجد أخبار سارة: «أنت تستهلك بالفعل شيئاً مرّاً بانتظام، على غرار الشاي الأخضر، ترتبط القهوة أيضاً بفائدة الدماغ والقلب وزيادة في الطاقة أيضاً

7- شاي البابونج

إذا كنت تحب فكرة المذاق المر ولكنك لا تريد زيادة الكافيين، يوصي بتناول مشروب البابونج فهو مرتبط بالاسترخاء.

المصدر - لبنان 24