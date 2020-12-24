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الخميس، 24-12-2020 12:16 م

أعراض احتباس الماء في الجسم وعلاجه بسهولة

علاج-احتباس-السوائل


الوكيل الاخباري - يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة احتباس الماء في الجسم. ومن الممكن أن ينتج هذا عن أسباب مختلفة مها تناول كمية كبيرة من الملح.

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كما يمكن أن يعاني من هذه المشكلة الاشخاص الذين يجلسون أو يقفون لمدة طويلة. وفي هذه الحالة يحدث انتفاخ وتورم في الساقين والقدمين. ومن الممكن أن يزول هذا مع ممارسة التمارين الرياضية.


كذلك من المهم الاستلقاء ورفع القدمين إلى أعلى مرات عدة خلال النهار. ومن الممكن الاستعانة بنزهة قصيرة على القدمين.


ويمكن أن تسبب هذه المشكلة حدوث انتفاخ في الوجه. وهذا قد ينتج عن تناول الاطعمة المالحة أو المعلبة وخصوصاً خلال وجبة العشاء. ومن الممكن أن يزول الانتفاخ في هذه الحالة بشكل تدريجي وتلقائي مع مرور الوقت. لكن من الأفضل الاعتدال في استهلاك الملح والحرص على تناول المأكولات الصحية والطازجة.

وقد يعاني البعض من احتباس الماء في الجسم بسبب تأثير بعض انواع الدواء أو نتيجة المعاناة من أمراض الرئتين أو بسبب السرطان أو سوء التغذية.

 

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