الوكيل الإخباري - التهاب المسالك البولية أو التهاب المثانة، هو التهاب في المثانة ينتج عادة عن عدوى.

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قد يكون من الضروري استشارة الطبيب المختص لتجنّب المضاعفات، وفي خلال هذا الوقت يمكنك اعتماد بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد على تقليل الأعراض.

أسباب التهاب المسالك البولية

التهاب المثانة هو التهاب في المسالك البولية يقع في المثانة. في معظم الحالات، ينتج عن عدوى بكتيريا Escherichia coli الموجودة بشكل طبيعي في الأمعاء.

تحدث عدوى المسالك البولية عندما تدخل هذه البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي، مجرى البول، ثم تصعد إلى المثانة، وتبدأ في التكاثر. والتهاب المثانة هو مرض يصيب النساء بشكل خاص كون مجرى البول لديهن قصير بحيث يمكن للجراثيم الموجودة في منطقة الشرج أن تنتقل بسهولة إلى المثانة. حيث تعاني واحدة من كل امرأتين من نوبة أو أكثر من التهاب المثانة الحادّ خلال حياتها.

أعراض التهاب المسالك البولية

يمكن أن يظهر التهاب المسالك البولية بعدة طرق، أبرزها:

- حرقان في المسالك البولية، أي ألم عند التبول.

- الرغبة في التبول.

- ألم في الحوض.

- في بعض الأحيان وجود دم أو صديد في البول.



تحذير: من المهم استشارة الطبيب بسرعة إذا كنت تعانين من أي من هذه الأعراض لأنه في حالة سوء العلاج، يمكن أن يتطور التهاب المثانة إلى التهاب الحويضة والكلية، وهو أكثر خطورة ويتطلب علاجًا فوريًا.

سيدتي

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