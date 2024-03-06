أعراض انخفاض وارتفاع مستوى السكر في الدم

الوكيل الإخباري - أوصت أخصائية التغذية الألمانية إينا دانكوا مرضى السكري بضبط مستويات السكر بالدم، تجنباً لانخفاض شديد أو ارتفاع شديد فيه.



وأوضحت دانكوا أن عدم تناول الطعام لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى نقص السكر بالدم، وهو ما يحدث أيضاً عند تناول جرعة زائدة من الدواء.

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تعرق وارتعاش

وتتمثل أعراض الانخفاض الشديد لمستوى السكر بالدم في الخمول، والتعرق، والارتعاش، والاضطراب الداخلي، والتشوش الذهني، وخفقان القلب، ويمكن أن يصل الأمر إلى حد فقدان الوعي.

وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي تناول محلول السكر.

وفي الحالات الشديدة ينبغي الاتصال بالإسعاف.



جفاف وعطش شديد

وأضافت دانكوا أن ارتفاع مستوى السكر بالدم يحدث بسبب تناول الكثير من الطعام مع عدم أخذ جرعة الدواء، موضحة أن أعراض ارتفاع مستوى السكر بالدم تتمثل في الجفاف والعطش الشديد والدوار والغثيان وتدهور الرؤية.

وتشمل أعراض ارتفاع مستوى السكر بالدم أيضاً الرغبة المتزايدة في التبول والتعب والإرهاق ورائحة النفس "الحلوة" بعض الشيء. كما قد يصل الأمر إلى حد فقدان الوعي.

ويمكن مواجهة ارتفاع مستوى السكر من خلال تناول الدواء. وفي الحالات الشديدة ينبغي استدعاء الإسعاف.

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