الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

أول تعليق من الحكومة المصرية على تعويم الجنيه

أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

الاتحاد الأوروبي: نعمل على فتح ممر إغاثة بحري لدعم غزة عبر قبرص

الصفدي ينقل رسالة خطية من الملك إلى سلطان عُمان

السير تبيّن سبب الازدحام المروري عند البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية

هيئة بحرية بريطانية: هجوم على سفينة شحن جنوب عدن

عروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية في الاستهلاكية المدنية

مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يحظر TikTok

ارادة ملكية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

الأربعاء، 06-03-2024 01:24 م

أعراض انخفاض وارتفاع مستوى السكر في الدم

tbl_articles_article_27459_2000e6bff4d-6d5d-4543-b524-b9ba549e9ed4


الوكيل الإخباري - أوصت أخصائية التغذية الألمانية إينا دانكوا مرضى السكري بضبط مستويات السكر بالدم، تجنباً لانخفاض شديد أو ارتفاع شديد فيه.

وأوضحت دانكوا أن عدم تناول الطعام لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى نقص السكر بالدم، وهو ما يحدث أيضاً عند تناول جرعة زائدة من الدواء.

اضافة اعلان


تعرق وارتعاش
وتتمثل أعراض الانخفاض الشديد لمستوى السكر بالدم في الخمول، والتعرق، والارتعاش، والاضطراب الداخلي، والتشوش الذهني، وخفقان القلب، ويمكن أن يصل الأمر إلى حد فقدان الوعي.
وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي تناول محلول السكر.
وفي الحالات الشديدة ينبغي الاتصال بالإسعاف.

جفاف وعطش شديد
وأضافت دانكوا أن ارتفاع مستوى السكر بالدم يحدث بسبب تناول الكثير من الطعام مع عدم أخذ جرعة الدواء، موضحة أن أعراض ارتفاع مستوى السكر بالدم تتمثل في الجفاف والعطش الشديد والدوار والغثيان وتدهور الرؤية.
وتشمل أعراض ارتفاع مستوى السكر بالدم أيضاً الرغبة المتزايدة في التبول والتعب والإرهاق ورائحة النفس "الحلوة" بعض الشيء. كما قد يصل الأمر إلى حد فقدان الوعي.
ويمكن مواجهة ارتفاع مستوى السكر من خلال تناول الدواء. وفي الحالات الشديدة ينبغي استدعاء الإسعاف.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
17097084980

بحث : صحة الفم 'صورة مصغرة' للصحة العامة

5871577

دراسة: مكملات الألياف تعزز وظائف المخ

533450_0

حقائق جديدة عن هرمونات التوتر أثناء الحمل

hand-reaches-out-plate-with-date-fruits-1200x801

كيف يستعد الجسم لصيام رمضان؟

561775

دراسة جديدة عن تأثير العصائر على انتظام ضربات القلب

فوائد_فيتامين_د_للبشرة

4 علامات تخبرك بضرورة تناول مكملات فيتامين د فورا

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_25562_198ddb4da1f-10ef-4590-bcab-002e0b4499a4

5 وجبات إفطار على مرضى السكري تجنبها