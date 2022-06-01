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الأربعاء، 01-06-2022 01:36 م

أعراض تورم العقد الليمفاوية

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لأمراض المناعة إن تورم العقد الليمفاوية في منطقة الأُرْبِيَّة يدق ناقوس الخطر.

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وقالت إنه ينذر بأمراض خطيرة، ومنطقة الأُرْبِيَّة هي المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة.

 

وأوضحت الجمعية أن تورم العقد الليمفاوية في منطقة الأُرْبِيَّة قد يرجع إلى الإصابة بعدوى في الساقين/القدمين مثل الحمرة، كما أنه قد يشير إلى الإصابة بالحمى الغدية والحصبة والحصبة الألمانية وفيروس نقص المناعة البشرية.

وقد يرجع التورم أيضا إلى الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مثل الزهري أو القرحة الرخوة أو الورم الحبيبي اللمفاوي أو الهربس التناسلي.

كما قد يكمن سبب التورم في أمراض السرطان مثل اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية.

لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تورم العقد الليمفاوية في منطقة الأُرْبِيَّة والخضوع للعلاج في أقرب وقت، لا سيما إذا كان التورم شديدا ومصحوبا بأعراض أخرى مثل الألم الشديد والحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن غبر المبرر. 

أعراض تورم العقد الليمفاوية
تشمل أعراض تورم العقد الليمفاوية في منطقة الأُرْبِيَّة غالبا في:
 1 - الحمى
2- الضيق العام
3- القشعريرة
4- احمرار وتورم الجلد في موقع توطين العقدة الليمفاوية.
5 - النخر في الغدد الليمفاوية والأنسجة المحيطة بها

 


 

العين الإخبارية 

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