أعراض حساسية الغبار .. 7 طرق للوقاية

الوكيل الإخباري - حساسية الغبار هي رد فعل تحسسي تجاه حشرات صغيرة تعيش في الغبار المنزلي، وتسمى بعثة الغبار، وهي عبارة عن حشرات صغيرة الحجم لا ترى بالعين المجردة تتغذى على خلايا جلد الإنسان وتعيش في البيئات الرطبة بالمفارش والأثاث والسجاد.



نستعرض في التقرير التالي أسباب حساسية الغبار وأبرز الأعراض وكذلك طرق الوقاية، وفقًا لـ "Cleveland clinic"



أعراض حساسية الغبار

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تتراوح حدة أعراض حساسية الغبار، وتشمل أبرز الأعراض ما يلي:



-العطس.

- سيلان الأنف.

- الحكة واحمرار العينين.

- زيادة إفراز الدموع بالعين.

- احتقان الأنف.

- الشعور بحكة في الأنف أو سقف الفم أو الحلق.

- الرشح.

- السعال.

- ضغط وألم في الوجه.

- انتفاخ الجلد أسفل العين وظهوره باللون الأزرق.

- قد تتسبب حساسية الغبار في زيادة فرص التعرض للربو، ووقتها يعاني الشخص من أعراض أكثر حدة بالإضافة إلى ضيق التنفس وألم بالصدر.



أسباب حساسية االغبار

تحدث الحساسية عندما يتفاعل جهاز المناعة مع الحشرات الصغيرة الموجودة بالغبار الغبار، حيث يعمل جهاز المناعة الذي ينتج بروتينات تعرف باسم الأجسام المضادة على حماية الجسم من المواد الغريبة، مثل عثة الغبار.



وعندما يكون الشخص مصاب بالحساسية، يصنع جهاز المناعة أجسامًا مضادة تحدد المواد المسببة للحساسية الخاصة على أنها شيء ضار- رغم أنها ليست كذلك- وعندما يتم استنشاق المادة المسببة للحساسية أو تلامسها، يستجيب جهاز المناعة وينتج عنه استجابة التهابية في الممرات الأنفية أو الرئتين، ويمكن أن يؤدي التعرض لفترات طويلة أو منتظمة للمواد المسببة للحساسية التهابًا مصحوب بأعراض مختلفة.



تتغذى حشرات الغبار على المواد العضوية مثل خلايا الجلد، وبدلاً من شرب الماء، فإنها تمتص الماء من الرطوبة الموجودة في الجو، وهناك عدد من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بحساسية الغبار، والتي تتمثل فيما يلي:

-وجود تاريخ مرضي عائلي من الحساسية.

- التعرض لكميات كبيرة من عثة الغبار، خصوصًا في مرحلة مبكرة من العمر.

- تزيد احتمالية الإصابة بحساسية الغبار في مرحلة الطفولة وبدايات مرحلة البلوغ.



مضاعفات حساسية الغبار

قد تتسبب حساسية الغبار في زيادة فرض التعرض لعدد من المضاعفات الصحية والتي تتمثل فيما يلي:

- التهابات الجيوب الأنفية.

- الربو.

- حساسية الصدر.

- ساسية العين.



كيف يمكن الوقاية من الإصابة بنوبات حساسية الغبار؟

غالبًا ما يعاني الشخص المصاب بحساسية الغبار بنوبات من الأعراض تزداد بشكل كبير مرة واحدة نتيجة ضعف الجسم أو التعرض لكمية كبيرة بشكل مفاجئ للغبار أو الإصابة بمختلف أنواع العدوى التي تؤثر على الجهاز المناعي، ويمكن تقليل فرص التعرض لنوبات الحساسية عن طريق القيام ببعض النصائح البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:



- استخدام المفارش القطنية.

- تغيير المفارش بشكل دوري.

- الاهتمام بتعريض المفارش والأغطية والسجاد للشمس.

- الابتعاد عن المناطق الرطبة والمكوث في الشمس بشكل مستمر.

- الاهتمام بتهوية المنزل جيدًا ودخول الشمس في مختلف أركانه.

- الاهتمام بصحة الجهاز المناعي عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، والنوم لساعات كافية، وتناول المكمللات الغذائية.

- تناول مضادات الحساسية في الأوقات التي ينتشر فيها الغبار والأتربة.



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