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الجمعة، 29-07-2022 03:55 م

أعراض سرطان الرئة.. وطرق الوقاية والعلاج

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الوكيل الإخباري - يعد سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين البالغين كما أنه السبب الرئيسي للوفاة من السرطان.

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يكون علاج سرطان الرئة أكثر فعالية عندما يكون المرض في مراحله المبكرة، ومع ذلك فإن معظم المصابين بسرطان الرئة لا يعانون من الأعراض حتى ينتشر المرض.


مخاطر التدخين على الرئة


ويعتبر التدخين هو العنصر الأساسي والمسبب الرئيسي لمرضى سرطان الرئة ويتسبب في وفاة أكثر من 90% من المصابين به من أعمار مختلفة بين الشباب وخاصة بعد التدخين لسنوات طويلة ويفضل تقليل التدخين أو الامتناع عنه للحد من فرص الإصابة بسرطان الرئة.


أنواع سرطان الرئة


من أبرز أنواع الأمراض السرطانية هو سرطان الرئة وهو أحد الأنواع الأكثر خطورة ولا تظهر أي أعراض له حتى يصل إلى مراحل متقدمة.


أعراض سرطان الرئة


1-ضيق تنفس


2-سعال مستمر مصاحب لبغم ودم


3-ألم شديد بالصدر خاصة أثناء التنفس


4-الصداع المستمر


5-ألم بالعظام وخاصة آلالام بالقفص الصدري


الوقاية من سرطان الرئة


1-الامتناع عن التدخين


2- الابتعاد عن التدخين السلبي والأدخنة الضارة


3- اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة


4- الوصول لوزن مثالي

 

طرق العلاج من سرطان الرئة


يجري الطبيب إزالة الغدد الليمفاوية الموجودة في منطقة الصدر لفحصها إذا كانت هي أيضًا تحمل في داخلها أنسجة تحتوي على خلايا سرطانية، وإذا تم العثور بالفعل على أنسجة سرطانية فيها فهذا يشكل عادةً علامة على أن السرطان قد انتشر وتفشى ويقوم الطبيب بالتدخل الجراحي ومن المهم جداً رصد النوع المحدد لسرطان الرئة لدى المريض، لأن ذلك سيحدد نوع العلاج الملائم للقضاء على المرض التدخل الجراحى أو العلاج الكيميائي أو العلاج الاشعاعي.   

 

اليوم السابع

 




 

 


 

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