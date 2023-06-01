أعراض مبكرة للإصابة بسرطان القولون

الوكيل الإخباري- سرطان القولون والمستقيم هو نمو غير طبيعي في القولون أو المستقيم لا يسبب دائمًا أعراضًا خاصة في البداية، ولكن قد تظهر بعض العلامات الأولية المبكرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان القولون.



نستعرض في التقرير التالي، أبرز عوامل سرطان القولون المبكرة، وفقُا لما ذكره موقع "Web md".



معلومات سرطان القولون والمستقيم

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سرطان القولون هو المصطلح المستخدم لوصف سرطان القولون وسرطان المستقيم، ونظرًا لوجود القولون والمستقيم في المنطقة السفلية من الجهاز الهضمي ولهما سمات متشابهة، فغالبًا ما يتم تجميعهما معًا، حيث يخزن القولون الفضلات ويمتص الماء والغذاء، بينما يخرج المستقيم الفضلات من الجسم.



وقد تكون أعراض سرطان القولون والمستقيم طفيفة أو غير موجودة خلال المراحل المبكرة من المرض، على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض علامات الإنذار المبكر، وقد لا تتطور أعراض سرطان القولون والمستقيم حتى يتطور المرض إلى المرحلة الثانية أو ما بعدها.



ويوصى بإجراء اختبارات فحص منتظمة لسرطان القولون أو المستقيم، خاصةً مع تنظير القولون، كجزء من خطة صحية لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، أو أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، والذين لديهم تاريخ عائلي للمرض أو أنواع السرطان الأخرى.



وتتطور معظم السرطانات في القولون أو المستقيم من الزوائد اللحمية، لذا فإن الفحص للعثور عليها وإزالتها عندما تتشكل لأول مرة يساعد في منعها من النمو والتطور إلى سرطانات.



الأعراض الأولية لسرطان القولون والمستقيم



إذا تسبب سرطان القولون والمستقيم في المراحل المبكرة في ظهور أعراض، فقد تشمل علامات الإنذار المبكر ما يلي:



- فقدان الوزن المفاجئ.

- تغير شكل البراز، إذ يصبح رفيع يشبه الشريط.

- نزيف في المستقيم لونه أحمر فاتح أو غامق.

- الشعور بالرغبة في إفراغ الأمعاء.

- ألم وإزعاج مستمر في المعدة.



وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات أخرى أقل خطورة، مثل البواسير والقرحة ومرض كرون، يجب مناقشتها مع الطبيب ولا ينبغي أبدًا تجاهل الدم في البراز، حتى لو ظهر بشكل متقطع.



عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

لا يوجد سبب واضح وراء الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولكن حدد الأطباء عددًا من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون، والتي تتمثل فيما يلي:

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

- وجود تاريخ سابق للإصابة بسرطان القولون.

- تكرار الإصابة بمشكلات الأمعاء الالتهابية، مثل القولون التقرحي.

- نمط الحياة غير الصحي وعدم ممارسة النشاط الرياضي والكسل.

- السمنة، حيث تعد أحد ابرز عوامل الخطر التي تزيد خطر التعرض لسرطان القولون.

