الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق برنامج مهاراتي بمديرية شباب المفرق

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

الثلاثاء، 01-03-2022 03:27 م

أعراض نقص الكبريت في جسم الإنسان

symptoms-of-a-lack-of-sulfur-in-the-human-body


الوكيل الإخباري - يعتبر الكبريت من العناصر المهمة التي تتواجد بشكل طبيعي في كل أنسجة الجسم، حيث يحتل المركز الثالث في نسبته بعد معدنَي الكالسيوم والفوسفور، وبالتالي فإن نقص الكبريت في جسم الإنسان يؤدي إلى اضطرابات عدة.

اضافة اعلان


في البداية، يؤثر نقص الكبريت في صحة الدماغ وبشكل أساسي في عمل خلايا الجسم، وذلك لدوره الفعال في الحفاظ على هيئة وشكل الخلايا والأعضاء.


كما قد يمنع نقص الكبريت حصول الخلايا على الكميات الكافية من الأوكسجين خلال عملية التنفّس الخلوي، مما يؤثر سلباً في نموها ووظائفها، وخاصة عمل خلايا الدماغ، فتظهر الأعراض الآتية:


- اضطراب الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بالألزهايمر.
- الاكتئاب.
- التشنّجات العصبية.


كذلك يؤثر نقص الكبريت في صحة الشعر والأظافر والجلد، بالتالي يؤدي إلى ظهور حَبّ الشباب والندوب الجلدية وبطء التئام الجروح.


ويترافق نقص الكبريت عند الإنسان مع ظهور بعض الأعراض الأخرى مثل: التعب، التهاب المفاصل، ضعف جهاز المناعة، السمنة، وأمراض القلب.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7669856-508369237

أسباب نزيف الأنف في الشتاء

bcc4f8cd-9265-47cb-8bbd-db20f1253623

تمارين لكي تظهري أصغر سنا وأكثر جمالا

مياه-288154

هل شرب 8 أكواب من الماء يومياً مفيد للصحة أم خرافة؟

95458

ابتكار طريقة جديدة لإعادة نمو العظام المفقودة

image

تقنية سهلة وبسيطة يمكنها أن تساعد على النوم في 60 ثانية

no-salt-diet-1

ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن الملح؟

أخبار متعلقة
62872

أفضل 6 أغذية للدماغ وفقا للدراسات العلمية