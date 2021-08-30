الإثنين 30-08-2021
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الإثنين، 30-08-2021 02:36 م

أفضل ألعاب للرضيع من عمر 0 إلى 6 شهور

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الوكيل الإخباري - لا ينبغي تقديم الألعاب التي تتطلب كثير من المهارات الحركية أو الذهنية لطفلك في هذه السن الصغيرة، بل اختاري الألعاب البسيطة التي تعتمد على التركيز البصري والألوان المختلفة، وحركة اليدين لالتقاط الأشياء، المهارات السمعية عن طريق إطلاق الأصوات.

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إليكِ أمثلة لبعض ألعاب المنتسوري المناسبة لسن 6 أشهر: 

 

1 - الألعاب الموسيقية: يستمتع الأطفال في هذه السن باستخدام الأدوات الموسيقية المصغرة التي تطلق بعض النغمات والأصوات الممتعة، تتوافر بعض الأدوات المصنعة من الخشب، يساعد ذلك على تنسيق حركتي اليد مع العين. 

2- التقاط الكرات: الكرات الصغيرة  التي يسهل التقاطها من الألعاب المناسبة للرضع في السن المبكرة، فتساعد على تنمية المهارات الحركية وتقوية عضلات اليدين. 

3 - الشفاطات الملونة: أعدي مجموعة من الشفاطات الملونة بألوان مختلفة وضعيها في كوب بلاستيكي، ساعدي طفلك على سحبها وإعادتها مرة أخرى إلى الكوب، يمكن أن يبدأ الطفل في جمع الألوان المتشابهة معًا ويمكن أن لا يقدر، يساعد ذلك على تطوير حركة الطفل وتقوية حاسة الإبصار. 

 

4- مجسمات الحيوانات: قدمي لطفلك مجسمات للحيوانات سواء كانت حيوانات المزرعة أو حيوانات الغابة، وعرفي طفلك باسم كل منهم وصوته، مع التكرار، سيتمكن الطفل من التعرف إلى الحيوانات المختلفة. 

5 - ألعاب الصلصال: اختاري أنواع الصلصال الآمنة أو اصنعيها بنفسك في المنزل واتركي طفلك يلعب بها، فتجذب الألوان المختلفة عينيه، كما يساعد تشكيلها على تقوية عضلات اليدين وزيادة القدرة على التحكم بها. 

6 - ألعاب المكعبات: اللعب بالمكعبات وتثبيتها معًا بأشكال عشوائية وألوان متداخلة من الألعاب التي تساعد على تنشيط الذهن وتمرين اليدين لدى الرضع، قدمي لطفلك مجموعة من المكعبات ذات الألوان الجذابة، لكن تجنبي استخدام الحجم الصغير الذي يسهل ابتلاعه، اختاري الحجم الأكبر الذي يسهل على طفلك الإمساك به ولا يشكل أي مخاطر. 

 

المصدر - سوبر ماما 

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