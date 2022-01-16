الوكيل الإخباري - يعاني كثير من النساء من ترهل الذراعين، وهو ما يُسبب الإحراج نتيجة مظهر هذا الترهل اللافت. ويوجد العديد من التمارين الرياضية التي تساعد في شد الذراعين، وهي التمارين التي يُمكن ممارستها في المنزل خلال دقائق معدودة. في السطور التالية، يُطلعكِ "سيدتي.نت" على أفضل تمارين شد عضلات الذراعين .

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التمرين الأول: تمرين الذراع ورفع الجانب



- قفي وجسمك مستقيم مع ثني الركبتين قليلاً، ثم أمسكي الدمبل في كل يد، واجعلي ذراعيك تتدلى إلى جانبيك، وراحتا اليدين إلى الداخل.

-حافظي على انحناء طفيف في مرفقيكِ أثناء رفع ذراعيكِ إلى الجانبين حتى يصبح الدمبلز مستويًا مع الكتفين (تأكدي من أن راحتي يديك تواجهان الأرض).

-اخفضي ذراعيك ثم اكملي العد 8 مرات، وكرري التمرين 12 مرة.

التمرين الثاني: تمرين الضغط



-استلقي وبطنك على الأرض، مع المباعدة بين قدميك بحوالي 15 إلى 20 سم.

- ضعي راحتي يديك بشكل مسطح على الأرض واعرضي قليلاً من عرض الكتفين.

- حافظي على جسدك مستقيماً وطويلاً، ثم اصعدي على أصابع قدميكِ وارفعي جسدك عن الأرض بذراعيكِ حتى يتم فردهما بالكامل.

- اثنِي ذراعيك ببطء على المرفقين واخفضي صدرك نحو الأرض.

- توقفي حوالي 10-15 سم قبل أن تلمس بطنك الأرض.

- حاولي الحفاظ على استقامة ظهرك ورجليك في الهواء.

- ادفعي للخلف إلى الموضع الأصلي.

إذا كان هذا صعبًا للغاية، يمُكنكِ بالتمرين مع وضع ركبتيك على الأرض، أو حتى أبسط من ذلك، أو بالتمرين بالوقوف باستخدام الحائط.

- ابدئي بقدميك على بعد 50 سم تقريبًا من الحائط.

- اعملي على أداء ثلاث مجموعات من 8 إلى 12 مرة.

-التمرين الثالث: تمرين رفع العضلة ثلاثية الرؤوس

-تحضري للدفع مع فرد ذراعيك ولكن مع ركبتيك على الأرض والقدمين في الهواء، ويجب أن تكون اليدين أسفل صدرك وأقرب من بعضهما البعض عن تمرين الضغط المعتاد.

- شدّي عضلات البطن مع ثني الذراعين، وجذب الصدر نحو الأرض.

- حافظي على ذراعيك بالقرب من جانبيك واستقامة ظهرك، ويجب أن يشير المرفقان إلى الخلف وليس للخارج.

-صوبي الذراعين إلى وضع البداية؛ وكرري ذلك من 8 إلى 12 تكرارًا أو قدر ما تستطيعين.



إذا كنتِ تعانين مرضاً معيناً أو تتناولين أدوية محدّدة، يوصى باستشارة الطبيب قبل ممارسة بعض التمرينات الرياضية.

سيدتي

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