أفضل طرق طبيعية لتبييض الأسنان المنزلي

الوكيل الإخباري - إن الحصول على أسنان بيضاء رائعة أصبح أمراً مهماً للغاية في ثقافتنا اليوم؛ مما أدى إلى تزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الشرائط المبيضة ومعجون التبييض، كجزء من العناية بالفم في المنزل، أو يتحولون إلى علاجات تبييض احترافية لدى أطباء الأسنان.



* ما هي أفضل الطرق الطبيعية لتبييض أسنانك؟

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1) تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط الأسنان

نظافة الفم الجيدة هي طريقة مجربة وحقيقية للحفاظ على ابتسامتك والحصول على أفضل النتائج. ومعجون الأسنان يقوم بلطف بإزالة البقع الخارجية من سطح الأسنان، ومعاجين الأسنان المبيضة تعمل بنفس الطريقة مع وجود مكونات إضافية في تركيبتها. كما يتخلص خيط الأسنان من الطعام والبكتيريا التي يمكن أن تتراكم وتتصلب وتكون الجير على سطح الأسنان وبينها مما يجعل أسنانك تبدو باهتة وأكثر قتامة.

2) استخدام الزيت

هذه التقنية تحظى بشعبية في طب الإيورفيدا؛ حيث يتم وضع ملعقة كبيرة من الزيت (مثل السمسم وجوز الهند وزيت الزيتون) داخل الفم لمدة تصل إلى 20 دقيقة لسحب البكتيريا من الأسنان. وتعتمد هذه الطريقة على مبدأ "الشبيه يذيب شبيهه" (like dissolve like)، حيث يقوم الزيت بإذابة الجير وإزالة السموم التي أنتجتها البكتيريا دون أن يسبب الضرر للأسنان أو اللثة. كما توصلت دراسة حديثة أن استخدام زيت جوز الهند يمكن أن يمنع تسوس الأسنان.

3) صودا الخبز

تعتبر الصودا مادة كاشطة خفيفة تعمل على إزالة البقع؛ ويمكنك استخدام صودا الخبز لكن ربما ستحصل على نتائج أفضل عن طريق استخدام معجون أسنان مع بيكربونات الصوديوم. كما تظهر الدراسات أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بالمنتجات التي تحتوي على صودا الخبز سوف يعمل على إزالة البقع السطحية مع مرور الوقت.

4) التفاح، الأناناس، الفراولة

حمض الماليك في التفاح يعزز اللعاب لغسل الأحماض عن الأسنان؛ كما أن معجون الأسنان مع البروميلين، وهو مركب في الأناناس، يساعد على تبييض الأسنان. وتحتوي الفراولة على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة والمركبات الأخرى التي يمكن أن تفيد صحة أسنانك، ولكنها ليست كافية لتبقى أسنانك في حالة رائعة، حيث أن نظامك الغذائي بأكمله يرتبط بشكل كبير بصحة أسنانك.

5) بيروكسيد الهيدروجين

وجد أن بيروكسيد الهيدروجين هو أكثر عامل يتم استخدامه في المنزل لتبييض الأسنان لأنه يقوم بتغيير لون السن. وجدت إحدى الدراسات أن طلاء جل على الأسنان يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 6% أحدث اختلافا ملحوظا بعد أسبوعين.

6) خل التفاح

يقال إن استخدام غرغرة خل التفاح قبل تنظيف الأسنان يساعد في قتل البكتيريا وإزالة البقع للحصول على ابتسامة بيضاء. لكن للأسف لا توجد دراسات تؤكد هذه الادعاءات في حين أن خل التفاح يمكن أن يضيف طعماً جيداً للسلطة الخاصة بك، لكن لا تتوقع أن يقوم خل التفاح بتفتيح أسنانك.

7) الكركم

الكركم والتوابل الحارة والمرة المعروفة بالكاري المنكهة هي صبغة طبيعية يمكنها تحويل النسيج الأبيض إلى ذهب لامع. ومن المفترض أن عجينة الكركم يمكنها أن تحول الأسنان الداكنة إلى أبيض لؤلؤي على الرغم من ذلك لا يوجد بحث قوي لدعم ذلك.

8) راقب ماذا تأكل

- الأطعمة التي تشمل التوت الغامق، والمشروبات مثل القهوة والصودا هي المتهم الأول في تصبغات الأسنان، ولكن ليس عليك حرمان نفسك منها بشكل نهائي. واستمتع بتناولها ولكن باعتدال، وأشطف أسنانك بالماء مباشرة بعد ذلك؛ مما يقلل احتمالية تأثيرها على أسنانك، ولكن عليك الانتظار 30 دقيقة قبل التنظيف بالفرشاة لحماية المينا.

- التدخين والتبغ يمكن أن يسبب البقع أيضا، وهو سبب آخر للإقلاع عن التدخين.

المصدر - صحتك

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