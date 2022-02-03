الخميس 03-02-2022
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الخميس، 03-02-2022 02:53 م

وصفات غذائية تساعد على انقاص الوزن بشكل أسرع

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الوكيل الإخباري - توجد العديد من الأنظمة الغذائية المختلفة لإنقاص الوزن، ولكن تجد الكثير من السيدات صعوبة بالغة في اتباع أيًا منها وترغب في التخلص من الوزن الزائد بدون الالتزام بنظام غذائي محدد.

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1-وجبة نباتية غنية بالبروتين
توصلت دراسة ألمانية، تم نشر نتائجها العام 2020، إلى أنه كلما قل عدد المنتجات الحيوانية التي يتناولها الشخص، كان من المرجح أن يكون مؤشر كتلة جسمه أقل. ورجح الباحثون الألمان أن انخفاض مؤشر كتلة الجسم في هذه الحالة ربما يرجع إلى سببين أو أحدهما، أولهما هو أن الأطعمة النباتية تحتوي على سعرات حرارية أقل من الأطعمة الحيوانية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يعطي شعوراً بالشبع لفترة أطول. إلى ذلك تقترح غاروني تناول وجبة غنية بالبروتين تتكون من الفاصوليا السوداء والبيض والصلصة، التي تتميز بأنها تحتوي على سعرات حرارية أقل والكثير من الألياف والبروتين.

 

2-وجبة السمك والزنجبيل
ترشح غاروني إعداد وجبة غداء أو عشاء مكونة من أسماك التونة والسبانخ أو الجرجير مضافًا إليها صلصة الزنجبيل الشهية والبصل الأخضر. المكون الأبرز في هذه الوصفة الصحية هي أسماك التونة التي تحتوي على الكثير من الدهون الصحية وكمية وافرة من البروتين وفي نفس الوقت منخفضة السعرات الحرارية.


3-وجبة السلمون والحمص
الوجبة الثالثة التي تقترحها غاروني ترتكز أيضاً على الأسماك، حيث تنصح غاروني بإعداد وجبة مكونة من سمك السلمون المشوي 30 دقيقة مع الحمص، مضافاً إليها نكهة لذيذة من عصير الليمون والتوابل المجففة.

 

 4-وجبة الدجاج والخضراوات
تضمين الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة في النظام الغذائي يساعد في الوصول إلى الوزن المستهدف بشكل أسرع. من هنا، تنصح غاروني بإعداد وجبة تحتوي على قطع الدجاج المطبوخ أو المشوي مع قدر مناسب من الكينوا أو من الخضراوات المشوية مثل البطاطا الحلوة واللفت. هذه الوجبة ستمنحك مجموعة من العناصر الغذائية عالية التأثير مثل الكالسيوم والألياف والبروتين.

 

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