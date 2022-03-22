أفضل منشط طبيعي قبل التمرين

الوكيل الإخباري - مشروبات الطاقة الطبيعية التي تحضريها بنفسك في المنزل صحية وتمنحك، دون شك، دفعة نشاط قوية لأداء التمارين الرياضية.

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ولكي لا تشربي شيئاً يضرك، نطلعك في الآتي على وصفات لأفضل منشط طبيعي قبل التمرين:



يعلم جميع الرياضيين أنه قبل التمرين وأثناءه وبعده، من الضروري الترطيب بشكل صحيح. وعلى الرغم من وجود العديد من مشروبات التمارين الرياضية في السوق، يجب أن تعلمي أنه من الممكن أيضاً تحضيرها بنفسك فتتأكدي مما تشربين.

مشروب طاقة الصباح

قد لا نعطيه أهمية كافية، لكن الكاكاو يتمتع بقوة تنشيط قوية، ويمكنه أن يحل محل القهوة تماماً؛ الهدف من تناول مشروب الطاقة هذا هو إعطاء دفعة في الصباح، خصوصاً إذا ما تمت إضافة بعض التوابل الغنية بمضادات الأكسدة.

للحصول على تحضير مثالي، من الضروري أولاً غلي جميع المكونات (باستثناء شراب الصبار) في 1.5 لتر من الماء.



المكونات (لحوالي 1 لتر):



- 5 ملاعق كبيرة من حبيبات كاكاو خام.

- 1 ملعقة صغيرة فلفل إسبليت.

- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

- 4 حبات فلفل أبيض.

- 4 حبات فلفل أسود.

- 4 ملاعق كبيرة شراب الصبار.

مشروب الطاقة قبل التمرين

السبيرولينا عنصر يحظى بتقدير الرياضيين عموماً؛ لأنه غني بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية. لا داعي للتساؤل عن سبب وجودها في وصفة مشروب الطاقة هذه! بفضل هذا الكوكتيل المنشّط، سيتم تحسين الأداء الرياضي خلال النهار. ومع ذلك، عليك التأكد من أن جميع المكونات الصلبة مطحونة جيداً.



المكونات (لكوب كبير):



- عصير ليمونة.

- 1 ملعقة صغيرة عسل.

- 1 ملعقة صغيرة كركم.

- 1 ملعقة صغيرة سبيرولينا.

- 1 ملعقة صغيرة قرفة.

- 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

- 1 كوب ماء كبير.

مشروب الطاقة متعدد الاستخدامات

هذه الوصفة الكلاسيكية يمكن استخدامها في كل من التدريبات الرياضية والمسابقات. إنه مشروب طاقة يحتوي على الجرعة اللازمة من السكر ومضادات الأكسدة والتي ترطّب بشكل فعّال. من الممكن أيضاً استبدال جزء من كمية الماء بالشاي الأخضر الذي يذوب فيه السكر أولاً، لا سيما من أجل تعزيز التأثير.



المكونات (لحوالي 500 مل):



- 80 جراماً شراب الصبار.

- 20 جراماً من السكر الكامل مثل سكر قصب السكر الأسمر.

- عصير ليمونة.

- 1 ملعقة صغيرة من فيتامين سي C من أصل طبيعي (كرز هندي).

- رشة ملح.

- 500 مل ماء.

سيدتي