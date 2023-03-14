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الثلاثاء، 14-03-2023 10:06 ص

ما أثر نظام "الكيتو" الغذائي على صحة القلب ؟

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الوكيل الإخباري- دعت نتائج دراسة جديدة إلى تقييد اتباع نظام "كيتو" الغذائي بفترات محدودة، لتأثيره الضار على ارتفاع الكولسترول، ووجود أدلة على أن متابعة هذا النظام لفترة تزيد من خطر انسداد الشرايين والأزمة القلبية.

وأجريت الدراسة في جامعة "بريتش كولومبيا" بكندا، ونوقشت خلال مؤتمر الاتحاد العالمي لأمراض القلب الذي انعقد مؤخراً، وتوصلت إلى أن حمية "كيتو" والأنظمة الغذائية المشابهة لها تهدد القلب بسبب زيادة الدهون الحيوانية فيها.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، تتضمن حمية كيتو استهلاك حوالي 10% من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، و30% من البروتين، و60% من الدهون. وبذلك يستمد الجسم الطاقة من حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات.

وتشير دراسات إلى أن حمية الكيتو تساعد في إنقاص الوزن، وتجعل الخلايا السرطانية أكثر عرضة للعلاج الكيميائي والإشعاعي، وتقلل مستويات السكر في الدم بين مرضى السكري.

واعتمدت الدراسة الجديدة على بيانات 1220 فرداً من سجلات البنك الحيوي البريطاني، تتضمن معلومات صحية وتغذوية كاملة، وتم تعريف من يتبع نظام "كيتو" بأنه يستهلك أقل من 25% من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، وأكثر من 45% من الدهون.

وخلال فترة المتابعة التي استمرت 12 سنة تعرض 9.8% من المشاركين في نظام كيتو لمشاكل في القلب أو الشرايين، مقابل 4.3% من الذين لا يتبعون "كيتو". وتضمنت المشاكل انسداد الشرايين، أو نوبة قلبية، أو سكتة دماغية.

وفسر الباحثون ذلك باعتماد من يتبعون "كيتو" على مصادر دهون حيوانية غالباً، وهي غنية بالكولسترول الضار.

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