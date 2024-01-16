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الثلاثاء، 16-01-2024 01:03 م

أفضل 5 أعمال منزلية لخسارة الوزن

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الوكيل الإخباري - تعتبر ممارسة الرياضة متطلباً مهماً لصحتنا، ولكن قد يكون من الصعب دمجها في روتين الحياة اليومي. ومع ذلك، فقد تبين أن بعض الأعمال المنزلية تعتبر فعالة في حرق السعرات الحرارية.

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فيما يلي نتعرف على أفضل خمس مهام لحرق السعرات الحرارية، بدءاً من البستنة وحتى التنظيف ورعاية الأطفال والحيوانات الأليفة، بحسب صحيفة ديلي ريكورد البريطانية:

 

1. ترتيب السرير
هذه المهمة اليومية السريعة والمباشرة تحرق كمية مذهلة من السعرات الحرارية. وإذا كنت تقضي 10 دقائق في ترتيب سريرك كل صباح، فسوف تحرق عدداً من السعرات الحرارية كما لو كنت تتجول في المنزل أو تذهب بنزهة سريعة لمدة 10 دقائق.

 

2. قص العشب
إذا كان لديك حديقة، قم بقص العشب، وقد تحرق سعرات حرارية أكثر من السباحة على الصدر لمدة ساعة. وفي المتوسط، يحرق الرجال 491 سعرة حرارية في الساعة عند قص العشب، بينما تحرق النساء 415 سعرة حرارية.

 

3. استحمام الحيوانات الأليفة
يمكن أن يكون وقت استحمام حيوانك الأليف بمثابة تمرين لعضلات المؤخرة والعضلات الرباعية. وقد وجد أن الرجل العادي يحرق 313 سعرة حرارية في الساعة عند تحميم كلبه، بينما تحرق المرأة 264 سعرة حرارية.

 

4. التنظيف بالمكنسة الكهربائية
يعتبر هذا العمل الرتيب الأساسي من الأعلى تصنيفاً عندما يتعلق الأمر بحرق السعرات الحرارية. وفي الدراسة، حرق المشاركون الذكور في المتوسط 295 سعرة حرارية في الساعة أثناء استخدام المكنسة الكهربائية، بينما حرقت المشاركات في المتوسط 249 سعرة حرارية في الساعة.


5. رعاية الأطفال

يمكن أن يستهلك الاعتناء بالطفل الرضيع الكثير من الطاقة بشكل لا يصدق. وحتى المهام الصغيرة، مثل حمل طفل، وتغيير الحفاضات، والتغذية والتهدئة، يمكن أن تتراكم كلها وتساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية.

 

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