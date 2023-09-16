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السبت، 16-09-2023 04:20 م

ألم كعب القدم.. اعرف الأسباب الشائعة وطرق العلاج

أسباب_ألم_كعب_القدم_عند_المشي__هل_الحذاء_هو_السبب؟


الوكيل الإخباري - من أشهر المشكلات الصحية في القدم بشكل عام، مشكلة ألم الكعب، وينتابك الشعور بالوخز خلف الكعب، أو تحته، ومن الأسباب الشائعة لألم الكعب وطرق العلاج .

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أسباب ألم الكعب
الشعور بألم في الكعب له العديد من الأسباب المتعددة والمختلفة، ومن أشهر عوامل الخطر به هو الوزن الثقيل لمن تنتابه أعراض ألم الكعب، وكذلك ارتداء الأحذية الضيقة غير المناسبة، ومن أبرز الأسباب هي:


- التهاب في وتر العرقوب
عند حدوث التهاب لوتر العرقوب، ينجم عنه على الفور ألم حاد واحساس بعدم الراحة في منطقة الكعب، لأن هذا الوتر هو الذي يربط بين عضلات الساق وعظم الكعب، وتنشأ هذه الحالة نتيجة الإفراط المبالغ فيه بالنشاط البدني، وضيق عضلات الساق.


- حدوث نتوءات في كعب القدم
تسبب نتوءات الكعب، ألم شديد وتهيج في الأنسجة المحيطة بالكعب، وفي الأغلب تتعايش مع التهاب اللفافة الأخمصية.


- الكسر الناتج عن الإجهاد
كثرة التعرض للصدمات في الكعب نتيجة الإجهاد البدني المفرط، يؤدي إلى كسر الكعب، لذا فعلى الرياضيين واللذين يمارسون الرياضات المختلفة، توخي الحذر، عند ممارسة الرياضة.


علامات وأعراض آلام الكعب
- عدم راحة وألم حاد في الصباح.
- تورم في الكعب وهذا عند التهاب العرقوب.
- تصلب في الكعب.
- صعوبة في الحركة.


أفضل علاج للألم الكعب
- الراحة السلبية وتجنب القيام بالأنشطة البدنية الشاقة.
- الخضوع للعلاج الطبيعي تحت إشراف متخصصين لتعزيز مرونة القدم والكعب والكاحل.
- تناول الأدوية المضادة للالتهابات تحت إشراف طبي متخصص.
- الملاذ الأخير للعلاج هو الخضوع للجراحة.

 

الكونسلتو 

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