أمور مفاجئة تزيد من وجع الأسنان تعرفي عليها

الوكيل الإخباري - من الضروري الحفاظ على أسنان صحية ليس لغايات الجمال والمنظر فقط، بل لتجنب خطر الإصابة بمشاكل صحية مختلفة مثل تسوس الأسنان، إلتهاب اللثة، وسرطان اللثة والفم. وقد تكون الأسنان أكثر عضو يتعرض للتلوث في جسم الإنسان نظراً لتعرضه للسكريات والأحماض بشكل يومي.

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بحسب خبير تقويم الأسنان، فإن 5 أمور حياتية يشجع رواد السوشيال ميديا على اتباعها، قد تكون السبب وراء إلحاق الضرر بالأسنان والتسبب بالألم المفاجئ. وهذه الأمور هي الآتية كما نقلها موقع "العربية.نت":





- معجون أسنان الفحم: يُروج لهذا المعجون أنه أحد طرق تبييض الأسنان، وبالرغم من فائدته هذه، إلا أن معجون أسنان الفحم وفقاً للدكتور قاسم يمكن أن يضر أكثر مما ينفع. مشيراً إلى أن "معجون الأسنان بالفحم يزيل سطحاً خفيفاً من البقع، ويمنح الأسنان توهجاً مؤقتاً، لكنه في المقابل يمكن أن يتلف مينا الأسنان".



- ماء الليمون: هي الفائدة الأخرى التي يروج لها رواد تيك توك بشكل كبير، مشيرين إلى أن ماء الليمون يمكن أن يكون ذو فائدة خاصة للأسنان. والمعروف أن ماء الليمون غني بفيتامين سي ويساعد في ترطيب الجسم وتعزيز صحة الجلد وتحسين الهضم. لكن الإفراط في شربه يمكن أن يضر الأسنان، يقول الدكتور قاسم، مشيراً إلى أن "عصير الليمون حامضي للغاية ويمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، مما يجعل أسنانك عرضة لأمراض اللثة والتسوس بمرور الوقت".



- خل التفاح: معروف عنه قدرته الفائقة على تنظيف الجسم من السموم وخسارة الوزن، وهو ما يستخدمه رواد السوشيال ميديا للترويج له ضمن أوساط الراغبين بفقدان الوزن والرياضيين. إلا أن الإكثار من خل التفاح يمكن أن يعود بنتيجة عكسية وضارة ليس فقط على الأسنان، وإنما قد يُسبب الإزعاج في المعدة والحلق بسبب حموضته العالية.



- عصائر الديتوكس: أو العصائر المُطهرة التي يتم الترويج لها في مقاطع فيديو مختلفة على الوسائل الإفتراضية على أنها "الأكل النظيف" الواجب تناولها لتطهير الجسم من السموم. لكن الدكتور قاسم يعارض هذه الفرضية، مشيراً إلى أنه وبالرغم من فائدة هذه العصائر، إلا أنها قد تكون مضرة بصحة الأسنان كون شرب العصير يسمح للسكر بالتراكم والإلتصاق في شقوق الأسنان. كما أن الإفراد في شرب هذه العصائر يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية منها تسوس الأسنان وانهيار الأضراس.



- الوجبات الصغيرة: هي الحيلة التي يلجأ إليها خبراء التغذية لمساعدة الناس على إنقاص الوزن بشكل صحي، لكن هذه الطريقة لا تخلو من مخاطر على صحة الأسنان. وقال خبير تقويم الأسنان في هذا الأمر، أن "الفاصل الأصغر بين الوجبات يمنح فمك وقتاً أقل لتفكيك الأطعمة التي تناولتها للتو." مشيراً إلى أن تناول الوجبات بشكل مصغر على أوقات مختلفة، يمكن أن ينتج عن تراكم البكتيريا والحمض على الأسنان واللثة، ما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

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