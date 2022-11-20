أنسب شراب على الريق لتقوية المناعة

الوكيل الإخباري-الشاي بالحليب من المشروبات الشهيرة والذي يفضل تناولها كثير من الناس، والخبراء ينصحون بعدم تناول الشاي بالحليب على الريق، وذلك يرجع لعدة أسباب.



يجب على الأشخاص الذين يشربون الشاي بالحليب كأول شيء في الصباح أن يضعوا في اعتبارهم أن معدتهم تكون في أعلى درجة حموضة عندما يستيقظون من النوم.



وعندما يشربون الشاي بالحليب على معدة فارغة، يسبب لهم حرقة في المعدة، وزيادة في نسبة الكولسترول في الدم.



وينصح الأطباء بعدم شرب الشاي قبل النوم أيضًا، وذلك لأن هذا يسبب اضطرابا في الأنشطة الأيضية في الجسم، وذلك بحسب موقع «تايميز ناو نيوز» الطبي.



وأشارت الدراسات بأن أفضل موعد لتناول الشاي بالحليب هو قبل النوم بحوالي 8 أو 9 ساعات، ويفضل تناول كوب من الماء الساخن بعسل النحل على الريق لتقوية المناعة، وبعد ذلك يمكنك تناول الشاي بالحليب.





اضافة اعلان

البيان