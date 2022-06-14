أنواع دهون الجسم المختلفة ومخاطرها

الوكيل الإخباري - الدهون نوع من المركبات الكيميائية التي تتواجد داخل أجسامنا بالضرورة، ولها وظائف ومهام عدة، وللدهون أنواع عدة تختلف في التصنيف حسب النوع أو اللون ومكان تواجدها في الجسم.

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كما أن الدهون كأي نوع آخر من العناصر أو المركبات الغذائية، يتوجب أن تكون ضمن مستويات معينة في الجسم حتى تحقق وظائفها وفوائدها.

أنواع الدهون في الجسم



وحسب موقع "ويب طب" فإن هنالك ثلاثة أنواع من الدهون حسب مكانها في الجسم، وهي كالتالي:



1- الدهون الأساسية: وهي أهم أنواع الدهون، تتواجد في الدماغ، نخاع العظم، الأعصاب، والأغشية التي تحمي الأعضاء، ووظائفها:

-تنظيم الهرمونات.

-امتصاص الفيتامينات.

-تنظيم درجة الحرارة.

2- الدهون تحت الجلد: نوع من أنواع الدهون الرئيسية التي تتكون حسب طبيعة الجسم والنظام الغذائي، والنشاط البدني، وهي دهون تتواجد أسفل الجلد في الذراعين والبطن والفخذين والأرداف، ووظائفها:

- تخزين الطاقة الناتجة من الغذاء.

- تعمل على ربط الأعصاب والأوعية الدموية الموجودة في الجلد والعضلات ببعضها.

- تنظيم درجة حرارة الجسم.

- تحديد شكل الجسم.

- حماية العضلات والعظام.

وهذا النوع من الدهون يجب أن يكون ضمن نسبة معينة، وفي حال زيادتها فإنها تسبب المخاطر التالية:



- الإصابة بانقطاع النفس النومي.

- السمنة.

- الإصابة بالحساسية.

- اضطرابات في الهرمونات.

3- الدهون الحشوية: هي دهون عميقة تتواجد في الأعضاء الرئيسية مثل الكلى والكبد والبنكرياس والقلب والأمعاء، ووظائفها:

- الحفاظ على توازن الهرمونات.

- تحسين الصحة الإنجابية.

- تحسين الوظائف العصبية.

- زيادة التمثيل الغذائي بالجسم.

- الحفاظ على توازن سكر الدم.

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