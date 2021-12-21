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الثلاثاء، 21-12-2021 03:36 م

أنواع وأسباب التهاب المعدة الضموري

الم المعدة من اعراض الالتهاب الضموري


الوكيل الإخباري - أنواع وأسباب التهاب المعدة الضموري، يعد التهاب المعدة الضموري حالة متقدمة من التهاب المعدة، يحدث بها أن بطانة المعدة المصابة بالالتهاب تزداد ولا يحدث تبديل للأنسجة التالفة، مما يؤدي إلى ضمورها.

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كما يعد التهاب المعدة الضموري مرض مزمن له أعراض ومسببات، نتعرف عليها في التالي:

 

أنواع وأسباب وأعراض التهاب المعدة الضموري:

 

النوع الأول : التهاب المعدة الضموري المرتبط بالمناعة الذاتية: نوع غير شائع ويحدث نتيجة خلل في جهاز المناعة الذي يسبب مهاجمة جهاز المناعة للمعدة.

 

أسبابه:
1 - خلل جيني نتيجة لاضطراب وراثي.
2 - الإصابة بمرض السكري.
3 - اضطرابات الغدة الدرقية.
4 - الإصابة بمرض أديسون.
5 - الإصابة بالبهاق.

 

أعراضه:
نقص فيتامين ب12 والإصابة بفقر الدم الوبيل ونتيجة لذلك تظهر الأعراض التالية:

1 - الشعور بالتعب العام والضعف.
2 - خفقان في القلب.
3 - آلام في الصدر.
4 - طنين في الأذنين.
5 - خلل في الاتزان أثناء المشي.
6 - تنميل الأطراف.

 

النوع الثاني: التهاب المعدة الضموري غير المرتبط بالمناعة الذاتية: وهو نوع شائع.

1 - الإصابة بعدوى البكتيريا الملوية البابية وتحدث بسبب:

2 - الاحتكاك المباشر بمخرجات جسم شخص مصاب، مثل: القيء، والبراز، واللعاب.

3 - تناول طعام أو شراب ملوث بالبكتيريا.
4 - العيش في مناطق معينة من العالم حيث ينتشر هذا النوع من البكتيريا.

5 - تناول الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهاب.

 

أعراضه:
1 - فقدان الشهية.
2 - الشعور المتكرر بالغثيان وحدوث التقيؤ.
3- خسارة الوزن.
4- نقص الحديد الذي يسبب فقر الدم.
5- قرحة أو آلام في المعدة.

 

المصدر - هي

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