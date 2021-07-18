إحذري هذه الاطعمة التي تثير الانفعال والغضب

الوكيل الإخباري - تمر الكثير من الأحيان التي نشعر فيها بالغضب، دون إدراك منا أن للكثير من الأطعمة التي نتناولها تأثير على توترنا وانفعالاتنا، فما نأكله قد يؤثر على مدى شعورنا بالغضب.

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إليك الأطعمة التي يمكن أن تسبب لك الغضب:



الطماطم

تسبب ارتفاع حرارة الجسم، ويقال إنها تسبب الغضب ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنب تناول الطماطم ولكن عليك دمجها مع الأطعمة الباردة مثل جوز الهند وأوراق الكزبرة وما إلى ذلك.



الباذنجان

نظراً لارتفاع نسبة الحموضة في الباذنجان، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالغضب أو الإحباط. إذا كنت تشعرين بأن تناول الطعام يجعلك تغضبين كثيراً، فقللي من الاستهلاك ولاحظي أي تغييرات.



البروكلي القرنبيط

الأطعمة مثل البروكلي والقرنبيط، يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ، وقد ثبت أن هذا يثير الغضب.



مضغ العلكة

يمكن أن يؤدي مضغ العلكة باستمرار واستهلاك الحلوى المحلاة صناعياً إلى إثارة مشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بالإجهاد، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى التهيج.



منتجات الألبان

يمكن أن يؤدي الحليب واللبن والجبن ومخفوق الحليب وما إلى ذلك إلى عسر الهضم خاصة لمن لديهم عدم القدرة على تحمل اللاكتيلوز.



الدقيق والسكر المكرر

تسبب ضباباً في الدماغ، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى تدهور مزاجك ويسبب لك الغضب بسهولة. إذا كنت تشعر بالكسل بعض الشيء، فقد تكون فكرة جيدة أن تقلل من تناول الخبز الأبيض والسكريات البيضاء لفترة من الوقت.

المصدر - هاشتاقات