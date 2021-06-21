تجنبوها فوراً.. هذه الأطعمة تجعل عظامكم هشة للغاية

الوكيل الإخباري _ يعرف العديد منكم أنواع الأطعمة التي يجب تناولها للحصول على عظام قوية، خصوصاً تلك الغنية بالكالسيوم الذي يبني العظام وفيتامين د الذي يساعد في مكافحة هشاشة العظام.





اليكم ابرز الأطعمة التي تؤثر سلباً على صحة العظام وتؤدي إلى تكسرها بسرعة:

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1. الأطعمة المالحة.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition أن الرجال الصينيين الذين لديهم عادة تناول الأطعمة المالحة كانوا أكثر عرضة لهشاشة العظام، وهي حالة تسبب ترقق العظام.



ووجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة Osteoporosis International، أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على النساء بعد سن اليأس.



2. الحلويات.

على الرغم من عدم وجود صلة مثبتة بين السكر وتأثيره السلبي على العظام، إلا أن الضرر الذي يلحق بالعظام قد يحدث عندما يستهلك البعض الكثير من السكر المضاف ولا يحصلون على ما يكفي من الطعام الغني

بالمغذيات.



3. البقوليات.

قد تمنع البقوليات مثل الفاصوليا جسمكم من امتصاص الكالسيوم، ذلك لأنها غنية بمواد تسمى فيتات، ولكن، نظراً لأن البقوليات غنية بالمغنيسيوم والألياف والعناصر الغذائية الأخرى مما يجعلها جيدة للصحة العامة، فلا داعي لتجنبها تماماً.



ولكن، من الممكن تقليل مستوى الفيتات عن طريق نقع الفاصوليا في الماء لبضع ساعات قبل طهيها في الماء العذب.



4. اللحوم الحمراء.

إن تناول الكثير من البروتين الحيواني يمكن أيضاً أن يستنزف الكالسيوم من عظامكم، لذلك إذا كنتم تعانون من هشاشة العظام يجب أن تحدوا من تناول اللحوم الحمراء إلى مرتين في الأسبوع.



المصدر : الامارات نيوز