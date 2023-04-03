الإثنين 03-04-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين

الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية بقيمة 100 دينار

التربية: انتهاء التسجيل لامتحان التوجيهي غدا

وزير الخارجية: اجتماع العقبة كان منتجا سياسيا كسر الجمود

تعليمات جديدة حول منح بطاقة المستثمر

4 إصابات بتدهور مركبة واصطدامها بعامود في المفرق

الدفاع الروسية: مقتل 465 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

المستقلة للانتخاب: 20 نيسان آخر موعد لتقديم أوراق الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها

الناتو: فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء

ضبط حفر بئر مخالفة بالجفر واعتداءات كبيرة على المياه في جنوب عمان - صور

الإثنين، 03-04-2023 04:03 م

إذا أردت إفطاراً صحياً في رمضان اتبع هذه الخطوات

202343164135735D


الوكيل الإخباري- قد يكون الشيء الوحيد الذي يدور في ذهن الصائم بعد يوم طويل ومتعب من الصيام، هو الاستمتاع بالمأكولات الشهية الموضوعة على مائدته، لكن هناك أموراً قد تعكر صفو هذا الاستمتاع كالانتفاخ وركود ما بعد الإفطار والتعب والانزعاج.

وللتخلص من هذه المشاكل لا بد من التعرف على الطريقة الصحيحة لتناول طعام الإفطار. 

اضافة اعلان


فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد في تناول وجبة الإفطار بالشكل الصحيح، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 
شرب السوائل قبل الأكل


تقول ريحانة قريشي، أخصائية التغذية ومدربة تدريب القوة، إن جسم الإنسان يعاني من الجفاف بعد صيام طويل لذلك فإن أول شيء يجب فعله هو شرب السوائل و تجنب المشروبات الغازية لأنها تحتوي الكثير من السكر.  ويعد ماء جوز الهند الطازج وعصير الليمون من الخيارات الجيدة لتجديد النشاط، فإذا لم تتوفر هذه العصائر فإن الماء هو الخيار الأفضل، ويفضل تناول كوب واحد من الماء قبل الأكل وليس أثناء الأكل لئلا يؤخر عملية الهضم.
الإفطار على التمر


من المعلوم أن جميع الصائمين يفطرون على التمر وهو شيء جيد؛ لأن التمر مصدر للسكر الطبيعي والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في التخلص من التعب الناجم عن الصيام والأهم من ذلك أنها قلوية تساعد في موازنة الأحماض في المعدة، وهي غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في تجنب الإمساك.
البداية بالبروتين


 بحسب ريحانة قريشي، فإن أول ما يجب تناوله في الإفطار هي الأطعمة التي تكون مصدراً جيداً للبروتين مثل الدجاج ولحم الضأن وبعض الدهون الصحية مثل السمن والفول السوداني أو الأفوكادو وكذلك الألياف والكربوهيدرات من الأطعمة مثل الأرز والخضروات الخضراء.
الابتعاد عن عادات الإفطار السيئة 


يجب تجنب تناول الأطعمة المقلية يومياً حيث يمكن الاستمتاع بها مرة واحدة وكذلك يجب تجنب الدقيق المكرر كالمعكرونة والسكر المكرر في الحلويات والأطعمة المصنعة، لأن تناول الأطباق الثقيلة والحلويات الشهية قد يؤدي إلى تعطيل الجهاز الهضمي وتقليل فوائد الصيام.
تناول الطعام باعتدال


تقول السيدة قريشي إن الهدف من الصوم هو تنظيم الجوع وهرمونات الأنسولين، وإعطاء الجهاز الهضمي استراحة  من الأكل المستمر الذي نقوم به على مدار السنة للمساعدة في إصلاح الكثير من المشكلات الصحية.
القيام بالنشاط الخفيف


من الضروري أن يحاول الصائم أن يكرس عادة القيام ببعض الأنشطة الخفيفة مثل المشي لفترة بعد الإفطار لأن ذلك يساعد  تسريع عملية الهضم.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f26dcdc9-f1ed-4eff-bfc1-bc09ac4f7bad

ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة؟

upload_1680504584_764514240

علماء يكشفون ما تفعله الوجبات السريعة والحلويات في الدماغ

6423ecb6423604360d0578e2

دراسة : خطر الإصابة بالنوبات القلبية يتضاعف 6 مرات بعد الإصابة بالإنفلونزا!

tbl_articles_article_23268_759b57c5655-36d9-450b-8471-853bafdf0d5a

ما هي مصادر الحديد وكيف تُحسّن من امتصاصه في جسمك؟

1575808643_904_34515_

ضرر غير متوقع للمبالغة في شرب المياه في رمضان

2675765

طبيبة تحذر من مخاطر الفواكه والخضار في غير موسمها

أخبار متعلقة
2023326183690MS

خطوات بسيطة لتجنب المشاكل الهضمية في رمضان

اطعمه

ما هو الطبق الصحّي المناسب خلال شهر رمضان؟

وج

وجع الرأس مع الصيام .. أسباب وطرق الوقاية

unnamed-7_423488

3 وصفات شهية لتحضير السلمون في رمضان

6417f95f4236041064051b87

تغيرات في اللسان قد تكشف السرطان

AYTfT

مواد غذائية تساعدعلى حرق الدهون وفقدان الوزن