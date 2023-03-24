وجع الرأس مع الصيام .. أسباب وطرق الوقاية

الوكيل الاخباري - قد يعاني البعض من وجع الرأس مع الصيام، تابع المقال التالي لتعرف أكثر عن هذا الموضوع.



يحدث صداع الصيام عادةً عند عدم تناول الطعام لمدة تزيد عن 16 ساعة، وعادةً ما يختفي الصداع بشكل تلقائي بعد تناول الطعام.

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تكون شدة الصداع عادةً خفيفة إلى متوسطة، ولا يصاحبه في معظم الحالات نبض كما هو الحال في الصداع النصفي، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الصيام أيضًا صداعًا نصفيًا.



تزداد احتمالية الإصابة بالصداع كلما زادت الفترة التي يبقى فيها الشخص بدون طعام.



تشير بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يصابون بالصداع في الحياة اليومية بشكل متكرر هم أكثر عرضة للإصابة بالصداع عند الصيام.



أسباب وجع الرأس مع الصيام

في الواقع لا تعد أسباب وجع الرأس مع الصيام واضحة بما يكفي، إنما يقترح العلماء مجموعة من الاقتراحات، نذكر منها ما يأتي:



1. نقص سكر الدم

يعد نقص السكر الدم أحد أسباب وجع الرأس مع الصيام، خصوصًا عند مجموعة معينة من الأشخاص الذي لديهم بعض الطفرات الجينية التي تسبب الإصابة بالصداع عند حدوث أية تغير طفيف في مستويات السكر في الدم.



2. انسحاب الكافيين من الجسم

يبدأ الصداع المرتبط بانسحاب الكافيين من الجسم بعد حوالي 18 ساعة من آخر تناول للكافيين، ولكن عادةً ما يعتبره الباحثون نوعًا منفصلًا عن الصداع الناتج عن الصيام.



3. الإجهاد

يعد الإجهاد في بعض الأحيان أحد أسباب وجع الرأس مع الصيام المقترحة.



4. نقص الصوديوم

يمكن أن يسبب الصيام انخفاض مستويات الصوديوم من خلال التخلص منه في البول، ويسبب انخفاض الصوديوم صداعًا شديدًا وضعفًا عامًا في الجسم.

يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم بعد الصيام في تعديل مستوياته في الجسم.



5. الجفاف

يمكن أن يزيد الصوم من إدرار البول، ما يعني فقدان السوائل بشكل أكبر خلال الصوم، وقد يسبب ذلك الجفاف الذي يسبب صداعًا حادًا.



6. اضطرابات النوم

يفرز الجسم بعض الهرمونات أثناء الصيام التي تقلل من الحاجة إلى النوم، ما قد يسبب اضطراب واضح في النوم يؤدي إلى الإصابة بالصداع.



يمكن أن يؤدي الأرق الناتج عن القلق والتوتر إلى الإصابة بالصداع أثناء الصوم أيضًا.﻿



كيف يمكن علاج وجع الرأس مع الصيام؟



من الملاحظات الهامة فيما يتعلق بعلاج وجع الرأس مع الصيام ما يأتي:



يعد الخيار الأفضل لتخفيف وجع الرأس الناتج عن الصيام هو تناول وجبة طعام متوازنة تحتوي على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة.



يبدأ الجسم بالتحسن بمجرد البدء في هضم الطعام، وعادةً ما يختفي الصداع خلال 30 دقيقة من تناول الطعام.



يمكن أن يساعد تناول مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية في التخفيف من الصداع.﻿



كيف يمكن الوقاية من الإصابة بوجع الرأس مع الصيام؟



يمكن الوقاية من الإصابة بوجع الرأس مع الصيام من خلال ما يأتي:

شرب كميات كافية من الماء للبقاء رطبًا.



تناول الطعام خلال فترة الإفطار على شكل وجبات صغيرة ومتكررة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.



جدولة فترات راحة على مدار اليوم لتناول الوجبات الخفيفة .

تجنب تناول كميات كبيرة من الكافيين قبل الصيام.

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