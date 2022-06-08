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الأربعاء، 08-06-2022 02:38 م

إليك 5 أمور تسبب وجع الأسنان

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الوكيل الإخباري - تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بنصائح ومقاطع تتحدث عن طعام صحي من الجيد تناوله أو غيرها من الأمور، إلا أن بعض تلك النصائح قد تكون ضارة بالفعل بصحة أسناننا.

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فقد كشف الدكتور خالد قاسم، كبير أطباء تقويم الأسنان مركز "إمبرس"، أنه في عصر السوشيال ميديا، قد يكون من الصعب تحديد الحقيقة من الخيال عند تصفح النصائح الصحية عبر الإنترنت.

 

1. معجون أسنان الفحم
ونبدأ من معجون أسنان الفحم وهو أحد طرق تبييض الأسنان التي استحوذت على الإنترنت مؤخراً، إذ أوضح الدكتور قاسم أنه رغم فائدته لتبييض الأسنان مؤقتا، إلا أن الحقيقة هي أنه يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

 

2. ماء الليمون

في موازاة ذلك، انتشرت مؤخراً مقاطع عدة على تيك توك تتحدث عن فوائد ماء الليمون، إذ يمكن أن يساعد في ترطيب الجسم، وهو مصدر جيد لفيتامين سي، ويمكن أن يدعم أيضا صحة الجلد ويساعد على الهضم.

 

3. خل التفاح
وفي السياق ذاته، يروج داخل الأوساط الرياضية وبين المؤثرين على التواصل عن فوائد خل التفاح في التخلص من السموم وفقدان الوزن.

 

4. العصائر المطهرة
كذلك، تنتشر مقاطع الفيديو التي تروج لـ "الأكل النظيف" في كل مكان ويشمل ذلك العصائر المطهرة.

 

5. الوجبات الصغيرة
إلى ذلك، ينصح خبراء التغذية بتناول وجبات صغيرة كل بضع ساعات بهدف إنقاص الوزن، لكن القيام بذلك قد يعرض أسنانك للخطر.

 

وأوصى بتناول ثلاث وجبات في اليوم، حيثما أمكن ذلك، وتنظيف الأسنان بالفرشاة مرة واحدة بعد الإفطار ومرة بعد وجبة العشاء، لأن تناول القليل من الطعام وغالبا دون ترك راحة، يزيد من فرص الإصابة بتسوس الأسنان وحتى أمراض اللثة.


لبنان 24 

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