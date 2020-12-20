ابرز الأسباب المؤدية للإصابة بـ لفحة الهواء الصدرية

الوكيل الإخباري _ تعد لفحة الهواء الصدرية من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص نتيجة حدوث شد في العضلات المبطنة للشعب الهوائية في الرئتين، مما يؤدي إلى ضيق مجرى الهواء، وهناك عدة أسباب تؤدي للإصابة بـ”لفحة الهواء الصدرية”، ابرزها :

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1- التعرض لمسببات الحساسية، مثل الغبار ووبر الحيوانات الأليفة.



2- الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وهي مجموعة من أمراض الرئة التي تشمل التهاب القصبات المزمن و انتفاخ الرئة.



3- استنشاق الأبخرة الكيميائية.



4- التخدير العام أثناء التدخل الجراحي.



5- عدوى في الرئتين أو الشعب الهوائية.



6- ممارسة الرياضة.



7- التعرض للطقس البارد.



8- استنشاق الأدخنة الناتجة عن النيران.



9- التدخين.



المصدر : الامارات نيوز





