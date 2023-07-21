احذرها.. 4 أغذية قد تصيبك بالأمراض المزمنة

الوكيل الإخباري-

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يمكن أن تساهم العديد من الأغذية في حدوث الالتهابات والإصابة بالأمراض المزمنة، حيث يرتبط الالتهاب المزمن والمستمر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة.أطعمة قد تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة1- شراب الذرة عالي الفركتوزسكر السكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز "HFCS" هما النوعان الرئيسيان من السكر المضاف في النظام الغذائي.ومن الأسباب التي تجعل السكريات المضافة ضارة هي أنه يوفر كميات زائدة من الفركتوز، وبالتالي يمكن أن تزيد الالتهاب، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.ارتبط تناول الكثير من الفركتوز بالسمنة ومقاومة الأنسولين ومرض السكري وأمراض الكبد الدهنية والسرطان وأمراض الكلى المزمن.2- الأطعمة المقليةبالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، فإن الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية، أصابع الموزاريلا، الكعك، ولفائف البيض قد تزيد أيضًا من مستويات الالتهاب في الجسم.وذلك لأن بعض طرق الطهي ذات الحرارة العالية، بما في ذلك القلي، ويمكن أن تزيد من إنتاج المركبات الضارة مثل المنتجات النهائية للجليكيشن المتقدمة "AGEs"، والتي يمكن أن تسبب الالتهاب وتساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة.قد يؤدي القلي أيضًا إلى زيادة كمية الدهون المتحولة في زيوت الطهي، والتي يمكن أن تعزز الالتهاب أيضًا.3- الكربوهيدرات المكررةتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة التي تحتوي على نسبة عالية من GI، يمكن أن تؤدي إلى الالتهابات، فهي ترفع مستويات السكر في الدم، وبالتالى يساهم ذلك في الإصابة بالأمراض.يرى الباحثون أن الكربوهيدرات المكررة في النظام الغذائي قد تشجع على نمو بكتيريا الأمعاء الالتهابية، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض التهاب الأمعاء.وفي إحدى الدراسات، عانى الأطفال والمراهقون المصابون بالتليف الكيسي والذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفضًا من GI لمدة 3 أشهر انخفاضًا كبيرًا في علامات الالتهاب مقارنة بمجموعة التحكم.4- اللحوم المطهية على درجات حرارة عاليةاللحوم المطهية في درجات حرارة عالية بما في ذلك اللحوم المصنعة تحتوي على نسبة عالية من AGEs، تم ربطها بالالتهابات والإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، والسكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأنواع معينة من السرطان.