احذرها.. 7 أطعمة تُهدد صحة مرضى الضغط والسكري

الوكيل الاخباري- النظام الغذائي عنصرًا حاسمًا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والسكري. فبعض الأطعمة، خاصةً المُعالجة بشكل كبير والبيضاء، تُفاقم هذه الحالات من خلال زيادة مستويات السكر في الدم وضغط الدم، مما يُؤثّر سلبًا على الصحة العامة.



ويمكن أن يساعد تجنب هذه الأطعمة في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم وضغط الدم مستقرة، وبالتالي تحسين النتائج الصحية العامة.



- الخبز الأبيض



يصنع الخبز الأبيض من الدقيق المكرر، والذي يتم تجريده من معظم الألياف والفيتامينات والمعادن.



ويعني المؤشر الجلوكوزي المرتفع للخبز الأبيض أنه يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يجعله ضارًا لمرضى السكري. بالنسبة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن نقص الألياف يعني أيضًا انخفاض الشعور بالشبع، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم.



- الأرز الأبيض

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على غرار الخبز الأبيض، يخضع الأرز الأبيض لعملية تنقية تزيل النخالة والسويداء، ما ينتج عنه منتج نشوي يرفع مستويات السكر في الدم.



كما يرتبط الاستهلاك المنتظم للأرز الأبيض بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي الحمل الجلوكوزي المرتفع إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت.



- المكرونة البيضاء



يمكن أن تؤدي المكرونة البيضاء، مثل الحبوب المكررة الأخرى، إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم بسبب محتواها المنخفض من الألياف، الذي يمكن أن يكون ضارًا بشكل خاص للأفراد المصابين بداء السكري.



أما بالنسبة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي الهضم السريع للمكرونة البيضاء إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، مما يساهم في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.



- البطاطس

على الرغم من أن البطاطس البيضاء غذاء طبيعي، إلا أن محتواها العالي من النشا يعني أنها يمكن أن تسبب ارتفاعات كبيرة في مستويات السكر في الدم عند تناولها بكميات كبيرة أو في أشكال مثل البطاطس المهروسة أو البطاطس المقلية.



أما بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري، يمكن أن يؤدي هذا إلى تعقيد إدارة نسبة السكر في الدم.



ويجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم أيضًا توخي الحذر، حيث يمكن أن تؤدي الإصدارات عالية الصوديوم من البطاطس مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم.



- السكر المكرر



يعد السكر الأبيض، الموجود عادة في العديد من الأطعمة والمشروبات المصنعة، عنصرا رئيسياً في ارتفاع مستويات السكر في الدم. بالنسبة لمرضى السكري، ويمكن أن يؤدي تناول السكر المفرط إلى مستويات جلوكوز الدم غير المنضبطة وزيادة خطر حدوث مضاعفات.



كما يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم أيضًا تجنب تناول كميات كبيرة من السكر، لأنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم.



- الدقيق الأبيض



يعتبر الدقيق الأبيض مكونا شائعا في العديد من الأطعمة المصنعة، من المخبوزات إلى الصلصات. ويتمتع بمؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، ما يجعله غير مناسب لمرضى السكر.



بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الألياف والعناصر الغذائية يعني أنه لا يقدم سوى القليل من حيث الشبع أو الفائدة الغذائية. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن تناول الأطعمة الغنية بالدقيق الأبيض يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والمشاكل الصحية المرتبطة بها.



- الملح الأبيض



يمكن أن يفيد التخلص من الملح الأبيض لصالح البدائل الصحية بشكل كبير الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري.



كما يمكن أن يؤدي الملح الأبيض، الغني بالصوديوم، إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. بالنسبة لمرضى السكري، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى احتباس السوائل والمضاعفات. اختر البدائل منخفضة الصوديوم مثل الأعشاب أو التوابل أو بدائل الملح.

