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السبت، 16-04-2022 12:08 م

احذره.. مسكن ألم شهير استخدامه الخاطئ قد يؤدي لاصابتك بالسرطان !

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الوكيل الإخباري-يعد الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين، من بين أكثر الأدوية الموصوفة على نطاق واسع في العالم.

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وتوضح عالميته أن الدواء آمن وفعال عند تناوله بالجرعة الصحيحة. لكن الأدلة تتزايد على أن الاستخدام المزمن للأقراص يمكن أن يمهد الطريق لنتائج صحية وخيمة. ووفقا للنتائج الحديثة، قد يكون العقار مرتبطا بسرطان الكلى القاتل.
ومع ذلك، هناك إجماع عام على أن تناول جرعات صغيرة من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية فعال طالما أن القلب والكلى والأمعاء في حالة جيدة.


وتحمل الجرعات الزائدة خطر حدوث تلف شديد في الكبد، والذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الزرع أو الوفاة.


ويحدث هذا عندما يتم تكسير الأقراص قبل طرحها في البول عندما يمكن تحويلها إلى منتج ثانوي سام.


وأشارت نتائج التحليل التلوي الأخير إلى أن الباراسيتامول قد يكون مرتبطا أيضا بسرطان الكلى القاتل.


وقالت ريبيكا إي غراف، الأستاذة المساعدة في قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، لـ Healio: "أظهرت البيانات ارتباطا بين الدواء وزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية، مع وجود بيانات أخرى لا تظهر علاقة. لدينا الفرصة لمواصلة استكشاف الإمكانات المرتبطة في ثلاث مجموعات محتملة مع البيانات الطولية حول استخدام الأسبرين ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية والأسيتامينوفين. ونظرا لأن هذه المسكنات هي أكثر الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية استهلاكا في جميع أنحاء العالم، فمن المهم أن نفهم جميع مخاطرها وفوائدها".


وقام الباحثون بتقييم العلاقة بين عقار الاسيتامينوفين ونسبة حدوث سرطان الخلايا الكلوية الكلي والقاتل باستخدام البيانات المتاحة من دراسة متابعة المهنيين الصحيين ودراسة صحة الممرضات.

 

 

وحدد إجمالي 796 حالة إصابة بسرطان الخلايا الكلوية أو سرطان الكلى.

 

وأظهرت النتائج، التي قدمت خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، أن استخدام عقار الأسيتامينوفين بين الرجال يرتبط ارتباطا إيجابيا بسرطان الكلى القاتل.

ولاحظ المعدون: "قد تعمل المسكنات بشكل مختلف في الإصابة بسرطان الخلايا الكلوية عن سياق الأمراض المزمنة الأخرى. وتشير الدلائل الكبيرة إلى وجود تأثير مفيد للمسكنات وخاصة الأسبرين على أمراض القلب والأوعية الدموية ومن المهم أن يفهم المرضى المخاطر والفوائد".

وتتوافق النتائج مع الأبحاث السابقة التي أظهرت أن الاستخدام المنتظم طويل الأمد لمسكنات الألم غير الأسبرين المضادة للالتهابات يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الكلى بنسبة تزيد عن 50%.

وهذه النتائج المبكرة، التي نُشرت في دورية أرشيف الطب الباطني، أشارت إلى أن الرجال والنساء الذين يتناولون الأدوية معرضون للخطر بشكل متساو.

وأثارت الأبحاث السابقة أيضا مخاوف بشأن تأثيرات الدواء على القلب، مع بعض النتائج التي تسلط الضوء على زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 50% بين المستخدمين بعد أسبوع واحد فقط.

كيف تأخذ الباراسيتامول بأمان؟

وفقا لموقع WebMD، يستخدم عقار الأسيتامينوفين لعلاج الآلام الخفيفة والمتوسطة وتقليل الحمى.
وهو فعال في علاج الصداع، ودورات الحيض، وآلام الأسنان وآلام الظهر، وهشاشة العظام أو الإنفلونزا.

وهناك العديد من العلامات التجارية وأشكال الدواء، وتختلف تعليمات الجرعات إلى حد كبير لكل منتج حسب التركيزات.

ويعد الالتزام بالجرعة الصحيحة أمرا ضروريا، حيث تعتبر مسكنات الألم القوية مثل الكودايين والمورفين مسببة للإدمان بشكل كبير.

ويُنصح الأفراد الذين يعانون من الألم المزمن باستشارة طبيبهم العام للحصول على إرشادات.

 

روسيا اليوم

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