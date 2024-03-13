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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 13-03-2024 02:30 م

احذر... تناول الشاي في هذا التوقيت خلال رمضان يدمر صحتك

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الوكيل الإخباري - يعتاد كثير من الناس على شرب الشاي بعد وجبة الفطور مباشرة، في شهر رمضان.

وتعد هذه العادة سيئة على الصحة، لاحتواء الشاي على مكونات تقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم، وهي معادن من الضروري تواجدها في وجبة الإفطار.

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كما يسبب تناوله مباشرة بعد الوجبة إلى اضطرابات في القلب والأوعية الدموية.
ونظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين، فإنه يسبب إفراز العصارة في المعدة وانتفاخ البطن.
كما أن الإفراط فيه يصيب الجسم بالجفاف أثناء صيام نهار رمضان، نظراً لأنه مدر للبول، فيسبب الشعور بالعطش.
وإذا كنت من محبي الشاي، حاول تناوله بعد وجبة الفطور بساعتين على الأقل.

 

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