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احذر .. خطر غير متوقع لاستخدام سماعات الأذن !

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الخميس، 20-06-2024 10:19 ص

احذر .. خطر غير متوقع لاستخدام سماعات الأذن !

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الوكيل الإخباري- سماعات الأذن من الأشياء الأساسية في حياة العديد من الأشخاص، خاصة العاملين عبر الإنترنت، منهم من يضطر إلى استخدامها عدة ساعات متواصلة يوميًا، وهناك من يستخدمها بشكل ترفيهي لفترات طويلة للغاية، مع صوت مرتفع، دون معرفة المخاطر التي من الممكن أن تسببها لهم.

فقدان السمع، من أبرز المخاطر التي تسببها كثرة استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة، وفق تعبير الدكتور حيدر سعيد، أستاذ أمراض الأذن والحنجرة في مصر ، عبر فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، مشيرًا إلى أنه من الممكن أيضًا أن تسبب طنين في الأذن.

تأثير استخدام سماعات الأذن لا يظهر على الأشخاص في غضون أيام أو شهور، بل من الممكن أن يظهر على مدار سنوات طويلة من هذا الاستخدام، وفق "حيدر"، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون السماعات طوال اليوم، أيًا كان نوع الاستخدام، هم الأكثر عرضة للتأثر بأضرار السماعات.

وبالتفاصيل ، الأذن تتكون من 3 أجزاء، منها الأذن الخارجية، والوسطى التي تحتوي على العظمات، والداخلية التي بها السوائل ومستشعرات حسية مسؤولة عن تحويل الصوت إلى نبضات كهربائية، تنتقل إلى الدماغ ومركز السمع، لذا عند استخدام السماعات لفترات طويلة، يؤثر الصوت الخاص بها على المستشعرات والسوائل والعظمات داخل الأذن، فضلاً عن تأثيره على طبلة الأذن، مما يؤثر على كفاءة السمع، مما يؤدي إلى فقدانه.

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المصدر : الوطن 


 




 

 


 

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