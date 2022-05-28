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السبت، 28-05-2022 10:47 ص

ارتعاش العضلات يمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة بالسرطان

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الوكيل الإخباري - في بعض الأحيان، يكون الورم السرطاني خبيثًا، مما يعني أنه يمكن أن ينمو وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم حيث تتمركز الأعصاب، مما يتسبب في تشنجات العضلات أو اهتزازها.

وبحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، تحدث تشنجات العضلات بسبب تقلصات لا إرادية في المنطقة، أو ارتعاش لا يمكن السيطرة عليه لمجموعة عضلية يتم تقديمها بواسطة ألياف عصبية حركية واحدة.

لماذا ترتعش العضلات؟
تحدث الأعراض عادةً عندما يبدأ الورم بالضغط على الدماغ، مما يوقف الأداء الطبيعي لجزء منه. يمكن أن يؤدي ورم المخ إلى تهيج الخلايا العصبية في الدماغ، مما يتسبب في تقلصات العضلات، والوخز، والتنميل، والتنفس الضحل وفقدان الوعي.

ويمكن أن تسبب الأورام التي تنتشر في الفص الصدغي والفص الجبهي والفص الجداري مشاكل في وظائف الكلام واتخاذ القرار وحل المشكلات والتركيز وسرعة التفكير. لذلك، من الضروري معالجة الأعراض عند ظهورها. يُنصح أي شخص يعاني من تغيرات جسدية غير عادية بالاتصال بطبيبه لإجراء مزيد من الفحص.

الفرق بين ارتعاش العضلات والتشنج
يسمى الألم الذي يحدث حول العضلات بألم الجهاز العضلي الهيكلي. ارتعاش العضلات وتشنج العضلات كلاهما تقلصات لا إرادية للعضلة، لكنهما ليسا متماثلين تمامًا. ارتعاش العضلات هو تقلص قصير قد يحدث بشكل متكرر، يمكن أن يسبب عدم الراحة ويمكن أن يكون مؤلمًا قليلاً، أما تشنج العضلات هو انقباض طويل الأمد، يمكن أن يؤدي إلى ألم شديد وتقلصات عضلية.

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