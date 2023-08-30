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الأربعاء، 30-08-2023 02:58 م

من أجل 'ليلة مريحة'.. أطعمة تساعد على النوم

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الوكيل الإخباري - تحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على مركبات تساعد في التحكم في أجزاء من دورة النوم، ما يعني أنها قد تساعد الشخص على النعاس، والاستمرار في النوم.

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يحتوي اللوز على الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ


وتؤثر جودة النوم ومدته على مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك: زيادة الوزن، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم.


ومع ذلك، يمكن أن يكون الحصول على قسط كاف من النوم صعباً. وتشير تقارير أمريكية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن ثلث البالغين تقريباً لا يحصلون على قدر صحي من النوم.


المغذيات
تعمل بعض المغذيات مثل: التربتوفان، والميلاتونين، والسيروتونين، مع معادن الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم على تحسين دورة النوم، وزيادة عمقه.


وعلى الرغم من وجو مقدار بسيط من هذه المغذيات في بعض الأطعمة، إلا أن بعضها يتوفر بنسبة أكبر في طعام معين، ما يجعله يساعد على جودة النوم.


من هذه الأطعمة: اللوز، الذي يحتوي على جرعات عالية من الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.


كذلك يحتوي الكرز غني على 4 عناصر مختلفة تنظم النوم: الميلاتونين، والتربتوفان، والبوتاسيوم، والسيروتونين.


ومن الأطعمة والمشروبات التي تساعد على النعاس: الحليب الدافئ، وشاي البابونج، والجوز (عين الجمل)، والأسماك الدهنية.

 

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