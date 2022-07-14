اضرار الافراط في تناول البصل رغم فوائده المتعددة

الوكيل الإخباري - البصل من النباتات المزهرة، التي تنتمي إلى فصيلة تسمى "Allium"، التي تشمل أيضاً الثوم والكراث، ويعتبر البصل من أقدم الخضروات المعروفة لدى الإنسان، وترجع أصول زراعته إلى آسيا الوسطى، وانتقل من هذه المنطقة إلى مصر.

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على الرغم من فوائد البصل الصحية، فإن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض المخاطر الصحية، فعلى سبيل المثال:

- الإفراط في تناوله يسبب الغاز والانتفاخ.

- الإفراط في تناول البصل الخام يزيد حرقة الفؤاد.

- زيادة استهلاك البصل الأخضر قد تتعارض مع أدوية ترقق (سيولة) الدم، وذلك لاحتواء البصل الأخضر على كمية عالية من فيتامين (K)، والتي يمكن أن تقلل ترقق الدم.

- بعض الأشخاص لديهم حساسية للبصل، فتناول هؤلاء الأشخاص للبصل يسبب لهم احمراراً وحكة في العين والطفح الجلدي.

- عند تقطيع البصل ينتج غاز أساسه الكبريت، ويتفاعل الغاز مع الماء الموجود في العين مكوناً حمض الكبريتيك، الذي يسبب تهيجاً للعين وزيادة إفرازات القناة الدمعية.

زهرة الخليج

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