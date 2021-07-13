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الثلاثاء، 13-07-2021 12:52 م

اطعمة تحميك من الجفاف في الصيف

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الوكيل الإخباري - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يحتاج جسم الإنسان إلى تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بصور شتى.

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وبحسب موقع كونسلتو فإن بعض الأطعمة غنية بالماء، ويمكنها تعويض الجسم عما يفقده بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

 

البداية مع الخيار، والذي يحتوي ضمن مكوناته على 95% من قيمته الغذائية، بجانب احتوائه على الفيتامينات والمعادن بنسب عالية أيضا.

أيضا فإن البطيخ من الفواكه الصيفية التي يمكنها الإسهام بصورة فعالة في منع الإصابة بالجفاف، فهي مثل الخيار تحتوي على 95% من الماء في قيمتها الغذائية، إضافة إلى قدرته على المساعدة في عملية فقدان الوزن وتقوية المناعة وغيرها.

ومثل البطيخ الكنتالوب، الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء، وبالتالي فإن المواظبة على تناوله يقلل من فرص الإصابة بالجفاف، ويعوض الجيم عما يفقده من السوائل.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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