الأطعمة التي يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي

الوكيل الإخباري - دائماً تكون الأمهات قلقة بشأن المدخول الغذائي لأطفالها، خاصة عندما تقلق من زيادة الوزن والبحث عن الأطعمة التي تعزز النمو وتطوره من دون تأثير على الصحة.





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عندما يكون الأطفال في تلك المرحلة من حياتهم أثناء تطوير العظام والعضلات والأسنان والأظافر والشعر، فإنهم يحتاجون إلى تغذية مناسبة ونظام غذائي متوازن، فهو لا يساعد فقط في النمو البدني العام ولكنه يعزز نموهم العقلي، لذلك عليكِ تقديم الـ5 أطعمة التالية لضمان تغذية أطفالكِ بشكل سليم.





1 . الفواكه الجافة والمكسرات والبذور:

يحتاج الأطفال إلى فيتامينات ومعادن مختلفة، تعزز هرمون النمو في الجسم، وتساعد في زيادة طولهم والحفاظ على وزنهم، لذا أضيفي الكثير من الفواكه المجففة والمكسرات والبذور، وستعمل المكسرات على شحذ ذاكرتهم، وستحافظ على أجسامهم دافئة، كما تزيد المكسرات مستوى طاقة الجسم، وسوف تساعدهم على أن يكونوا منتجين ونشطين طوال اليوم.

البذور كذلك مليئة بمضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والزنك، والحديد، والنحاس، والكثير من المعادن والفيتامينات الأخرى التي تساعد على محاربة فقر الدم، وإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على مستوى الأكسجين في الدم.



2 . الحبوب الباردة:

تأكدي من أن طفلك لا يتخطى أبداً الحبوب الباردة، لأنها مصدر مهم للألياف، التي تحافظ على عملية الهضم، وتساعد في الحفاظ على الوزن المناسب، كما أنها تمنع السمنة عند الأطفال في مرحلة مبكرة، وتمنع الكثير من مشاكل المعدة والإمساك، وإذا كان هضم الطفل سليماً، فمن المحتمل أن يتمتع بصحة جيدة وبجهاز مناعة قوي.

3 . الخضار والفواكه:

الخضار والفواكه إلزامية لجميع الأطفال في مرحلة النمو، حيث تحافظ على رطوبتهم طوال اليوم والخضروات تساعدهم في النمو وتعزيز المناعة، والحفاظ على الجهاز الهضمي السليم.

4 . ملعقة كبيرة من العسل يومياً:

تأكدي من إعطاء أطفالكِ ملعقة صغيرة من العسل كل يوم، لأنه يساعد في إزالة مسببات الحساسية من منطقة الجيوب الأنفية.

5 . منتجات الألبان

تجب إضافة منتجات الألبان، مثل: الحليب واللبن والجبن والسمن إلى نظام الأطفال الغذائي، لأن ذلك يساعد في تحسين كثافة العظام، وتعتبر منتجات الألبان جزءاً أساسياً من النظام الغذائي للطفل لتقوية العظام وزيادة طولها وحتى للبصر حيث تحتوي منتجات الألبان على الكالسيوم.

زهرة الخليج

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