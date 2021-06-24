الأمراض المعدية ...الأسباب والوقاية

الوكيل الإخباري - تتواجد الجراثيم أو الميكروبات في كل مكان من حولنا، في الهواء والتربة والماء، ولكن قد تتواجد أيضا جراثيم طبيعية على الجلد والجسم، كثير منها غير ضار، وبعضها يمكن أن يكون مفيدًا.

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الأمراض المعدية هي الأمراض التي تسببها الجراثيم الضارة التى تصيب الشخص بالمرض، وقد تنتقل الأمراض المعدية وفقا لتقرير موقع " medlineplus" من خلال:



- الاتصال المباشر مع شخص مريض، ويشتمل ذلك العطس، السعال .

- يمكن للأمهات الحوامل أيضا تمرير بعض الجراثيم إلى أطفالهم خلال مرحلة الحمل.

- الاتصال غير المباشر، عند لمس أشياء تحتوى على جراثيم مثل لمس مقبض الباب وقد قام شخص مرض بلمسه سابقا.

- لدغ الحشرات أو الحيوانات المصابة.

- الطعام أو الماء أو التربة أو النباتات الملوثة.

هناك أربعة أنواع رئيسية من الجراثيم:

البكتيريا - وهى جراثيم ذات خلية واحدة تتكاثر بسرعة، التهاب الحلق وإلتهابات المسالك البولية هي عدوى بكتيرية شائعة.

الفيروسات – كائنات دقيقة صغيرة تحتوي على مواد جينية تقوم بغزو الخلايا بحيث يمكن أن تتكاثر، مما قد يتسبب فى قتل أو الإضرار الخلايا، تشمل الإصابات الفيروسية فيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز ونزلات البرد.

الفطريات - وهى كائنات بدائية تشبه النباتات مثل الفطر والعفن والعفن الفطري ، قدم الرياضي هو عدوى فطرية شائعة.

الطفيليات – وهى الحيوانات أو النباتات التي تعيش من خلال العيش على الكائنات الحية أو غيرها، الملاريا هي عدوى يسببها طفيلي.

يمكن أن تسبب الأمراض المعدية العديد من الأعراض المختلفة، بعضها معتدل لدرجة أنك قد لا تلاحظ حتى أي أعراض، في حين أن البعض الآخر قد يهدد الحياة.

كيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية

هناك علاجات لبعض الأمراض المعدية، ولكن بالنسبة للآخرين، مثل بعض الفيروسات، يمكنك فقط علاج الأعراض، اتخاذ خطوات لمنع العديد من الأمراض المعدية تشمل:



1 - أخذ اللقاح الخاص بأشهر الأمراض مثل مصل الأنفلزنزا مثلا.

2 - اغسل يديك كثيرًا بالماء الجارى والصابون.

3 - التأكد من مصدر الطعام وعدم تلوثه بأى ميكروب.

4 - تجنب الاتصال مع الحيوانات البرية .

5 - عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الغير مثل فرش الأسنان، والأمشاط، والمناشف.

المصدر - اليوم السابع





