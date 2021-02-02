التحديق علامة لمرض لا علاج له ستدهشك التفاصيل

الوكيل الإخباري _ يعد باركنسون من الامراض النادرة ، وهو عبارة عن مرض تنكسي يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويتطور ببطء، ولا يزال الطب الحديث عاجزا عن علاج هذا المرض، حيث انه يصيب العيون، وقد يكون من أعراضه التحديق بثبات اي عدم الرمش.



وقد اشارت العديد من الدراسات الى ان الشخص الذي يعاني من باركنسون لا يرمش خلال فترة طويلة يكون في بداية المرض، ويعود السبب أن المرض يصيب الخلايا العصبية في الدماغ التي تتحكم بالعمليات الحركية.





اضافة اعلان

كما اشار الأطباء، إلى أنه بالإضافة إلى هذا العرض فإن حركة إحدى الذراعين غير المتناسقة مع حركة الجسم عندما يسير الشخص بسرعة بطيئة تعتبر من أعراض باركنسون.



ويعد انحناء الظهر، والكتابة بحروف صغيرة والتنمل والوخز وألم في الرقبة أو الأطراف، وعند البعض قد يصبح الصوت ناعماً، وأيضاً فقدان حاسة الشم من أعراض المرض .



المصدر : الإمارات نيوز







