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الإثنين، 22-01-2024 03:23 م

التعرق الزائد في الشتاء- هل له دلالات خطيرة؟

التعرق-بدون-مجهود


الوكيل الإخباري - رغم انخفاض درجة حرارة الطقس في فصل الشتاء، يعاني بعض الأشخاص من فرط التعرق، دون معرفة السبب وراء ذلك ومدى احتياجهم لاستشارة الطبيب حول هذه المشكلة.

أسباب فرط التعرق في الشتاء

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1- الاضطرابات الهرمونية
يمكن أن تؤدي التغيرات التي تشهدها هرمونات الجسم لدى النساء خلال فترة الحمل وأثناء الدورة الشهرية وبعد انقطاع الطمث إلى التعرق الزائد.

 

2- الأدوية
قد يكون فرط التعرق في الشتاء عرضًا جانبيًا لبعض العقاقير، مثل مضادات الاكتئاب وأدوية ارتفاع ضغط الدم.


3- بعض الأمراض
قد يشير التعرق الزائد في الشتاء إلى الإصابة ببعض الأمراض، أبرزها:
- بعض السرطانات، مثل سرطان الرئة والثدي والمبيض والدم.
- السكري.
- الأمراض المعدية، مثل التهاب السحايا ومرض لايم.
- أمراض القلب، مثل قصور عضلة القلب والنوبة القلبية.
- فرط نشاط الغدة الدرقية.
- قصور نشاط الغدة الدرقية.
- أمراض الكلى، مثل الفشل الكلوي.


4- اضطرابات النوم
تسبب بعض اضطرابات النوم فرط التعرق في الشتاء، مثل الأرق وانقطاع النفس النومي.


متى يكون فرط التعرق في الشتاء خطيرًا؟
هناك حالات يستدعي فيها فرط التعرق في الشتاء زيارة الطبيب، وهي:
1- إذا كان التعرق شديدًا.
2- إذا كان التعرق مستمرًا.
3- إذا كان التعرق مصحوبًا بالأعراض التالية:
- فقدان الوزن.
- التعب الشديد.
- ألم الصدر.
- صعوبة التنفس.
- الصداع.
- الدوخة.
- التشنجات.
- تغيرات في الرؤية.

 

الكونسلتو 

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