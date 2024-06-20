التغذية الصحية تقلل الخطر الوراثي للسكري

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي صحي يلتزم بتوصيات التغذية يرتبط بمستويات أفضل من الجلوكوز في الدم، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وما قبل السكري.



ولاحظ فريق البحث من جامعة إيست فنلندا هذا الارتباط لدى من لديهم استعداد وراثي مرتفع للإصابة بمرض السكري من النوع 2.



ووفقاً لـ "مديكال إكسبريس"، تم قياس استهلاك الطعام لدى 1500 شخص في منتصف العمر باستخدام استبيان تواتر الطعام، وقياس مستويات الجلوكوز باستخدام اختبار تحمل الجلوكوز لمدة ساعتين.



بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل المخاطر الجينية للإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى المشاركين في الدراسة بناءً على 76 متغيراً جينياً مرتبطاً بالسكري.



وحدد الباحثون نمطين غذائيين بناءً على استهلاك الطعام.



الحمية الصحية:

ويتضمن النمط الغذائي "الصحي" الخضراوات، والتوت والفواكه، والزيوت النباتية، والأسماك، والدواجن، والبطاطس، والزبادي غير المحلى ومنخفض الدسم، والجبن قليل الدسم، ومنتجات الحبوب الكاملة.



وبالنسبة للعوامل الوراثية، تبين أن النظام الغذائي الصحي يرتبط بأفضل استقلاب للجلوكوز سواء للأفراد الذين لديهم مخاطر وراثية منخفضة أو عالية للإصابة بالسكري.



وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مرض السكري من النوع 2، وهو مرض وراثي قوي، يمكن الوقاية منه وتأخيره باتباع نمط حياة صحي، مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

اضافة اعلان

24