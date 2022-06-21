التفاؤل يطيل العمر.. دراسة علمية تكشف السر لحياة أطول

الوكيل الإخباري - من منطلق المقولة الشهيرة السائدة "تفاءلوا خيرًا تجدوه" وفي تأكيد على أن الحالة النفسية لها تأثير على الصحة العامة، من حيث تحسينها ووقايتها من الأمراض، وحتى الشفاء منها، ربطت دراسة بين التفاؤل وطول العمر.

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التفاؤل وراثي جزئيًا

وعلى الرغم من أن التفاؤل وراثي جزئيًا، بنسبة تتراوح ما بين 23% و32%، فقد أظهرت 5 أبحاث تجريبية أن التفاؤل قابل للتعديل من خلال الأساليب التي يمكن الوصول إليها والتي تستهدف التفاؤل بأنشطة مثل ممارسة تمارين الكتابة والاستراتيجيات السلوكية المعرفية. كما أن التفاؤل والحالة النفسية الإيجابية تؤدي إلى تحسين الصحة، حيث تشير الدراسات التي تبحث في الاختلافات العرقية والإثنية في الارتباط بين التفاؤل والصحة، إلى أن التفاؤل يمكن أن يوفر فوائد للصحة عبر المجموعات العرقية والإثنية، ولكن لا تزال الأدلة المطلوبة لتعميم هذا الاستنتاج محدودة.

فوائد التفاؤل الصحية

من خلال عدد من الدراسات الطبية ثبت أن التفاؤل يحقق فوائد عدة للإنسان، وهي:

- انخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المختلفة.

- التفاؤل يعزز الجهاز المناعي.

- خفض خطر الوفيات خاصة في سن مبكر.

- التغلب على الأمراض النفسية والوقاية منها، وخاصة الاكتئاب.

- المتفائلون أطول عمراً من غيرهم.

- من أهم فوائد التفاؤل تحسين صحة الدماغ وتعزيز وظائفه.

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