الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

سعودي يوجه رسالة الى الاردنيين .. هذا ما حدث في عمان !

الحمل الكهربائي يسجل 3050 ميغاواط مساء أمس الثلاثاء

تقرير يرصد ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج

النتشة: الوصاية الهاشمية الدرع الواقي للمقدسات في القدس

حتى لا ترتفع الاسعار.. مطالب باعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات

السواعير: طرح الثقة بوزير الطاقة في حال استمرار ارتفاع المحروقات

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم لمدة اسبوع

الأوقاف: الخميس آخر موعد لتسليم تصاريح الحج

مصادر :قرار "المركزي" لن يؤثر على قيمة وآلية وإجراءات تقديم التسهيلات والقروض

وزارة النفط العراقية تكشف عن صادراتها من النفط الخام وإيراداتها في مايو

الأربعاء، 01-06-2022 04:12 م

الخضروات والفاكهة تقلل فرط النشاط لدى الاطفال

new_204059_4774_soc


الوكيل الإخباري - اقترحت دراسة أمريكية جديدة إمكانية تقليل أعراض اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه لدى الأطفال عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

وحللت الدراسة بيانات 134 طفلاً يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وتراوحت أعمارهم بين 6 و12 عاماً، ولم يكن أي منهم يتناول أدوية للاضطراب وقت الدراسة، وتوقف الذين تناولوا أدوية قبل أسبوعين على الأقل من بدء البحث.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، وجدت الدراسة أن زيادة تناول الفاكهة والخضروات يمكن أن يحسن الانتباه لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وأجريت الدراسة في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا بكاليفورنيا. وقال الباحثون إن بعض الأطعمة يزيد الأعراض بينما تساعد أطعمة أخرى على تقليلها.

ويعد اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه ADHD "أحد أكثر حالات النمو العصبي شيوعاً" في مرحلة الطفولة. ويصيب 9.4% من الأطفال في الولايات المتحدة، وحوالي 5% من الأطفال على مستوى العالم.

ويتم تشخيص الأعراض لدى الصبيان أكثر من الفتيات، ويرجع ذلك إلى ضعف أدوات التشخيص. وتتضمن الأعراض الإفراط في: أحلام اليقظة، وعدم القدرة على التركيز على المهام، وخسارة الأشياء، والتململ، وصعوبة اتباع التعليمات، وكثرة الكلام وإحداث ضوضاء، وتحمل مخاطر غير ضرورية.

وتساعد استراتيجيات التأقلم مع تناول بعض الأدوية على إدارة الحالة، لكن نظراً للآثار الجانبية للأدوية توصي النصائح الطبية باتباع المزيد من طرق تخفيف الأعراض.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_21305_228e818dccc-e0ac-4cab-9402-4facb569eb2d

4 انواع فواكة لعلاج الإمساك المزمن

2020_12_11_8_59_43_771

روسيا تعرض على كوريا الشمالية إمدادها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

growing-pains-1132x670

طرق طبيعية لتخفيف آلام النمو عند الأطفال

احذري-تقديم-الينسون-لطفلك-الرضيع-لهذا-السبب

الجرعـة السحرية لطفلك

water

ابتعد عن هذه الأطعمة في الحر لأنها تزيد شعورك بالعطش

tbl_articles_article_28334_338781150d9-a7af-4e4a-a4be-a450ba359620

أعراض تورم العقد الليمفاوية

أخبار متعلقة
7111741-94581677

السبانخ.. فوائد عديدة تحميك من مرض مزمن

20220103152206545

هل تعانين من الجوع المستمر؟.. خطوات للتخلص منه