الخمول في الطفولة يضعف القلب مبكراً

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة أن قضاء ساعات طويلة أمام التلفزيون أو التحديق في شاشة الهاتف بمرحلة الطفولة يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة القلب بعد عقود.



وقال الدكتور أندرو أغباجي الباحث الرئيسي من جامعة إيست فنلندا: "تظهر دراستنا أن زيادة وقت الجلوس بمرحلة الطفولة قد يساهم في ثلثي الزيادة الإجمالية بمستويات الكوليسترول لدى الشخص قبل منتصف العشرينات من عمره".

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وأضاف: "يشير هذا إلى أن الجلوس في مرحلة الطفولة قد يكون عامل خطر رئيسي لارتفاع نسبة الكوليسترول وما يتبعه من نوبة قلبية أو سكتة دماغية مبكرة عندما يصل الأفراد إلى منتصف الأربعينات من العمر".



وفي الدراسة، تم تزويد أطفال بعمر 11 عاماً بأجهزة تتبع النشاط، كما تم فحص مستويات الكوليسترول بإنتظام. ثم تمت متابعة صحتهم لمدة 13 عاماً.



ووفق "هيلث داي"، أظهرت النتائج أن الأطفال الأكثر جلوساً ظلوا متمسكين بهذه العادة مع تقدمهم في السن، حيث ارتفع وقت الجلوس من 6 ساعات يومياً في الطفولة إلى 9 ساعات بمرحلة الشباب.



وأفادت النتائج بأن هذا النقص في النشاط البدني ساهم بارتفاع نسبة الكوليسترول بنسبة 70% خلال نفس الفترة الزمنية.



بينما انخفض النشاط البدني "الخفيف" من حوالي 6 ساعات يومياً في مرحلة الطفولة إلى نصف ذلك في مرحلة البلوغ.

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