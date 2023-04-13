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الخميس، 13-04-2023 03:54 م

الشعور بضغط في هذا الجزء من البطن يدق ناقوس الخطر !

Steatose-hepatique


الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن الشعور بضغط أو امتلاء في الجزء العلوي الأيمن من البطن يدق ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بالإصابة بما يعرف "بالكبد الدهني"، أي قيام الكبد بتخزين الكثير من الدهون.

وأضافت الجمعية أن الأعراض الأخرى للكبد الدهني تشمل الألم في منطقة الكبد والغثيان والقيء وتغير لون بياض العين إلى الأصفر، مشيرة إلى أن أسباب الإصابة بالكبد الدهني تتمثل في البدانة ونمط الحياة غير الصحي وشرب الخمر وداء السكري ومقاومة الأنسولين.

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وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على الكبد الدهني للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، محذرة من أن عدم علاج الكبد الدهني يرفع خطر الإصابة بالتهاب الكبد، كما أنه يمهد الطريق إلى الإصابة بتليف الكبد.
ويقوم علاج الكبد الدهني على إنقاص الوزن من خلال التغذية الصحية أي الإقلال من الدهون والسكريات والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، بالإضافة إلى الإقلاع عن الخمر.

 

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