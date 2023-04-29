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السبت، 29-04-2023 02:39 م

متى يشير ألم الظهر لمرض خطير ؟

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الوكيل الإخباري- أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس.

اليرقان
اليرقان، واصفرار الجلد والعينين، من الأعراض  الأكثر شيوعاً لسرطان البنكرياس، بسبب تراكم مادة البيليروبين التي يفرزها  الكبد ويفرزها مع صفراء الكبد للهضم، ولكن انسداد القنوات الصفراوية بسبب ضغط الأورام السرطانية يراكم البيليروبين، ويؤدي إلى صفرة الجلد والعينين.

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ومن العلامات الأخرى لليرقان أيضاً البول الداكن، والبراز الفاتح، أو الدهني، وحكة الجلد.

آلام المعدة


في البداية، يأتي الألم ويذهب، ويزيد سوءاً مع الاستلقاء أو تناول الطعام. ومع نمو الأورام، يصبح  أكثر ثباتاً ويستمر  طويلاً.


ألم الظهر

غالباً ما يكون موضعياً في منتصف الظهر أو أسفل عظام الكتف. وعلى غرار آلام المعدة، يكون أكثر شيوعاً عندما تكون الأورام في ذيل البنكرياس أو في أسفله. 

خسارة الوزن

 يقلص سرطان البنكرياس الشهية، بسبب نقص إنزيمات البنكرياس الوظيفية، التي تكسر الدهون والكربوهيدرات والبروتينات، ما يتسبب في تراجع الوزن بشكل غير مقصود، ويؤشر  على  حالة صحية غير طبيعية. 




البراز العائم
يمكن أن يكون غياب الصفراء في البراز مؤشراً على سوء امتصاص حمض الصفراء، ما يسب  اختلالات كيميائية، وقلة كفاءة العناصر الغذائية في البنكرياس وسوء امتصاص وإسهال. 

 

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