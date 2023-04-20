اسباب انتفاخ البطن أول أيام العيد.. وكيف تحمي نفسك منه ؟

الوكيل الإخباري-انتفاخ أول أيام العيد من المشاكل الشائعة لدى الكثير من الأشخاص، وغالبًا ما يحدث نتيجة اضطراب النظام الغذائي، وبالتالي ظهور بعض الأعراض المزعجة مثل الألم وصعوبة النوم وغيرها



نستعرض في التقرير التالي أبرز النصائح للسيطرة على انتفاخ البطن أول أيام العيد، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

اضافة اعلان



أسباب انتفاخ البطن أول أيام العيد



1- عسر الهضم

تناول كميات كبيرة من الحلويات والأطعمة الدسمة سبب رئيس لعسر الهضم، وبالتالي المعاناة من ألم البطن والانتفاخ وعدم الشعور بالراحة، مما يتطلب الابتعاد عن هذه الأطعمة تمامًا أو تناولها بكميات قليلة يحددها الطبيب المختص، خاصة في حالة الإصابة بأي أمراض مزمنة.



2- حساسية الطعام

من الطبيعي أن يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه بعض الأطعمة بما في ذلك الألبان والأطعمة الغنية بالدهون، ويؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مزعجة من بينها انتفاخ البطن والطفح الجلدي والقيء والغثيان وألم البطن.



3- الإمساك

الإصابة بالإمساك أو الإمساك المزمن عادًة ما يتسبب في انتفاخ البطن وذلك نتيجة فقدان الجسم لكمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تمد الجسم بالماء وتقلل من الشعور بأي أعراض مزعجة.



نصائح لتجنب الانتفاخ أول أيام العيد

- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية.

- شرب كمية كبيرة من الماء.

- شرب السوائل الدافئة مثل شاي النعناع والزنجبيل.

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفاكهة الطازجة.

- الابتعاد عن الوجبات الدسمة.

- الحد من تناول الحلويات بكميات كبيرة.

- الابتعاد عن التوتر والقلق.

- النوم عدد ساعات كافية.

- تناول أطعمة غنية بالألياف.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة