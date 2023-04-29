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السبت، 29-04-2023 10:26 ص

6 أسباب ارتعاش اليدين

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الوكيل الإخباري- لخصت صحيفة تايمز أوف إنديا، أسباب ارتعاش اليدين، في الأعراض التالية.

القلق
يقول الدكتور سانجاي جارج، الطبيب النفسي في كولكاتا: "يثير القلق استجابة الجسم الوقائية أو الدفاعية. ويرتفع فيه بالأدرينالين، ما يحفز تسارع ضربات القلب وارتجاف العضلات واهتزازها”

السكر في الدم
يسبب انخفاض السكر في الدم في حدوث ارتعاش في اليدين، عندما ينخفض إلى أقل من 4 مليمول لكل لتر، ما يسبب الارتعاش، والشعور بالجوع والتعرق بغزارة. 
 الغدة الدرقية

فرط نشاط الغدة الدرقية يفرزالكثير من هرمون هذه الغدة، ويعتبر  أحد أعراضه. 

سبب مجهول 
اضطراب عصبي يسبب اهتزاز اليدين والرأس والصوت، وهو السبب الأكثر شيوعاً لارتعاش اليدين، خاصة عند كبار السن. وقد يكون مجهول السبب في بعض الأحيان 

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باركنسون
اضطراب عصبي تدريجي يؤثر على الحركة، ومن  أعراضه المبكرة، الرعاش، وتظهر الهزات فيمرض باركنسون بشكل أكثر وضوحاً عندما تكون اليدين على جانبي الجسم أو  على الحضن.



التصلب المتعدد
اضطراب مزمن في المناعة الذاتية وقد الرعاش يتطور عندما تنقبض العضلة بشكل لا إرادي ثم تسترخي، وتهز جزءاً من الجسم. 

 

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